别等了：苹果今年WWDC或不会发布新iPad Pro

马上，一年一度的WWDC就要正式拉开序幕了，用户对它之所以这么关注，主要还是iOS 12的到来，那么大会上会发布什么硬件新品吗？

如果你很期待新iPad Pro，那么要失望了。从彭博社给出的报道来看，这次WWDC上苹果发布的新硬件产品中，将不含iPad Pro和新MacBook系列笔记本。

之前有消息称，即将发布的iPad Pro在外形删更改动非常大，因为将换上全面屏，并且还会想iPhone X那样，提供3D人脸识别功能等，外形非常震撼。

至于为什么推迟发布iPad Pro，目前还没有准确消息，不过苹果确实在开发这款产品，而产业链也透露，新的iPad Pro苹果很早就在准备了，不过进度并不是很快，所以推迟发布也是情理之中的事情。

那么本次WWDC上，苹果到底要发布什么新品呢，莫非是iPhone SE2？