华硕计划推出ROG游戏手机 预计台北电脑展亮相

新浪手机讯 6月1日上午消息，老牌硬件厂商华硕计划推出一款ROG品牌游戏智能手机，该机预计在下周的台北电脑展（Computex 2018）上亮相。

网传华硕游戏手机渲染图

据台湾媒体报道，华硕ROG游戏手机将采用当前旗舰手机的配置。其将拥有一块6英寸AMOLED屏幕，像iPhone X一样的刘海屏，搭载高通骁龙845处理器以及8GB RAM加128GB/256GB ROM。

除此以外，该机还有可能配备后置双镜头以及4000毫安时容量电池。据了解，ROG游戏手机可能会支持IP68级防尘防水。设计方面，该机将在侧面配备一颗按钮以增强游戏体验，并且它还有可能支持立体扬声器。

该机预计在今年的台北电脑展凉席那个，6月中旬接受预定，7月份开始发售。事实上，华硕往年会在台北电脑展发布旗舰手机，不过介于Zenfone 5已经在今年MWC 2018期间亮相，所以今年电脑展很可能会有这样一款游戏手机。

华硕ROG品牌

华硕旗下的人ROG品牌一直定位于游戏玩家，最初主要产品为游戏主板和显卡，后来延伸到游戏笔记本、台式机主机、显示器等领域，如今盯上了游戏手机。

事实上，游戏手机已经算不上是一个新概念。在过去一段时间中，我们见到过老牌游戏外设厂商雷蛇推出的Razer Phone，小米注资的黑鲨游戏手机以及努比亚旗下的红魔游戏手机。这类手机一般会拥有旗舰手机的配置，在屏幕、散热等方面下功夫以提升手机游戏的体验。（苏航）