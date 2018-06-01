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vivo X21 FIFA世界杯非凡版限量开售

vivo X21 FIFA世界杯非凡版限量开售
2018年06月01日 08:09 手机中国
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　　2018 FIFA世界杯已经进入倒计时，15天后这一举世瞩目的足球赛事便正式开始了。作为FIFA世界杯的全球手机合作伙伴，vivo特意推出了vivo X21 FIFA世界杯非凡版，并分为典藏蓝和胜利红两个版本。其中，典藏蓝已在vivo官方商城正式开售，而今胜利红配色也进入了最后1天的开售倒计时。6月1日，典藏蓝和胜利红都将正式限量全面开售。

　　购机渠道多多，福利豪礼送不停

　　这款惊艳的定制机，售价仅为3698元，心动的朋友可以去vivo官方商城、vivo天猫官方旗舰店、vivo京东官方旗舰店、vivo苏宁官方旗舰店以及vivo全国专卖店、苏宁线下各大门店、国美、迪信通、乐语和线下各大专柜全款预定或预约，在6月1日开始购买！

　　值得一提的是，预约购买vivo X21 FIFA世界杯非凡版还将获赠定制足球礼盒。在礼盒中，vivo精心包装了定制手机保护壳。其中，定制手机保护壳共分为四种款式，黑白、蓝白、黄绿、红绿，四种截然不同的色调以不对称的方式相撞，更富有活力。同时，vivo主题商店还可以下载到四套对应配色的主题，让手机有一种由内而外的一体化。

　　不仅如此，vivo足球礼盒还包装了一颗vivo FIFA世界杯足球，预订用户还将加送运动臂带，让你不仅能看球，还能真正到球场上踢球，尽享运动的快乐。同时，vivo还推出了抽取球星角色卡、世界杯答题活动，让你有机会参加百万元大奖的瓜分活动，可谓福利多多。

　　热情似火，胜利红点燃赛场激情

　　作为高颜值配色，vivo X21 FIFA世界杯非凡版胜利红非常契合激情四射的2018 FIFA世界杯，第一眼看到就能感受到那种浓郁的热情和活力。这样的红色，是为胜利而生！

　　vivo X21 FIFA世界杯非凡版的四曲面3D玻璃机身底部，加入了足球、芭蕾、套娃、洋葱顶、三驾马车、火鸟等底纹。这诸多设计元素不仅来自于FIFA世界杯，还来自于俄罗斯独特的风土人情。更惊艳的是，vivo X21 FIFA世界杯非凡版还采用四维渐变设计，打造出由中央向边缘的独特渐变效果。

vivo限量定制机
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