揭秘AppleCare 四件套每年多花5K值不值

大家可能还不太了解，苹果不光只针对iPhone推出了AppleCare，其实在苹果全系的设备中都有AppleCare的服务，但这里面可不是所有设备都值得购买的。那么今天就来为大家揭秘一下，在苹果全家桶中到底哪款设备值得购买AppleCare服务。

什么是Apple Care？

Apple Care服务全称为AppleCare Protection Plan全方位服务计划或AppleCare+全方位服务计划。它可提供专家电话技术支持，以及来自Apple的额外硬件保修服务。说直白一点就是一种类似于保险的服务，或者也可以理解成为一种VIP的服务。用户在购买设备之后再单独掏钱购买AppleCare，就可以享受诸如保修延期，维修免费或打折的福利项目。

苹果全套设备均有AppleCare服务

上周我们单独解析了一下关于iPhone的AppleCare服务，但其实苹果针对目前官网销售的iPad、Apple Watch、Mac以及iPod都有独自的AppleCare服务。而且设备与设备之间的AppleCare在服务条款中还存在着一定差异。

iPad购买Apple Care不是很必要

iPad的AppleCare服务与iPhone的基本一致，购买之后可以让你的iPad享受2年的质保服务，如果发生了故障每次只需要支付368元的服务费即可。另外，还附送2年的免费电话技术支持。

可能有些小伙伴并不知道什么是苹果电话支持，就是如果你没有购买AppleCare，当设备激活之日起，苹果会为用户提供90天免费电话技术支持，而90天过后，你的设备在发生问题需要向苹果客服询问的时候就需要单独掏电话费了，而购买了AppleCare服务，则在两年内致电苹果官方就是免费的。

iPad Pro AppleCare服务售价为781元

为什么这里说iPad购买AppleCare服务不是很必要呢？我们先来看一下价格，最新的10.5英寸iPad Pro的Apple Care售价781元，再加上本身的售价，iPad就要接近7000多块。而我们在联想一下iPad的使用场景，如果你购买的是WiFi版，大部分应该都是在家中使用。另外，如果家里没有小孩子刻意造的话，一个iPad用个两三年都不会出现什么故障的。因此，iPad的Apple Care这个钱其实有点没必要。

Apple Watch就不差那几百块

接下来我们聊聊Apple Watch，也被许多网友称之为苹果表。在Apple Watch中的AppleCare就有一些细分。因为Apple Watch分为普通版和Edition两个版本，两者的价位不同，所以AppleCare服务也就会有一些不同。

Apple Pay Edition AppleCare+

普通版Apple watch的AppleCare售价为483元，Edition则为840元（但售价也高达上万元）。后者在质保延期和电话支持都为3年，而前者则为两年和90天。另外在手表发生损坏后的维修服务费，Edition版的AppleCare也要比普通版高出60元。

Apple Watch中的AppleCare对比

众所周知，手表算得上是最常用的可穿戴设备，而正是这种可穿戴性，也就让它损坏的几率大大增加。因此通过AppleCare来延长保修，仅从这一点就足以证明AppleCare是值得的。而如果花了上万元购买Edition版本的用户，则更应该购买AppleCare，毕竟上万块都花了，就不要在纠结那几百块了。

Mac小白建议购买

先说说价格，目前苹果Mac笔记本最贵的MacBook Pro的AppleCare服务售价为2278元，其余两款Macbook和Macbook Air均为1584元。虽然价格不同，但享受的服务都是一样的，均为质保延期至3年的时间，而之所价格会出现不同，这或许是跟iPhone一样，产品价格越贵AppleCare服务也就相应的最贵。

MacBook Pro AppleCare售价2278元

Mac电脑使用的苹果专用的Mac OS，可能对于刚刚换机或用惯了Windows的朋友，Mac OS可能并不是很友好，前期需要一定学习成本来适应这款系统。这里苹果官方也给出了解释，只有AppleCare Protection Plan全方位服务计划可为你提供来自 Apple 专家的一站式维修服务和技术支持。只要拨打一个电话即可解决大部分问题。

AppleCare适用于所有Mac设备

对于电脑的AppleCare笔者还是持保守态度，因为每个人使用电脑的情况不同，使用环境也会不同。如果你是经常在家里或办公室里办公，其实就不需要购买AppleCare服务。但如果你经常出差，电脑需要随身携带的话，那么还是建议购买，毕竟笔记本电脑在日常使用难免会出现磕磕碰碰，一旦发生损坏，那维修起来的费用可着实不低。

写在最后

总的来说，iPhone和Apple Watch如果在预算足够的情况下，还是建议购买AppleCare服务的，MacBook则可以根据自己的使用情况来选择购买。最后是iPad应该是最不值得购买。另外，值得一提的是，苹果其实所有的设备都有AppleCare服务，诸如iMac和Mac mini之类的设备，因为使用环境都在室内，损坏的几率非常低，因此这些设备我个人还是不建议大家购买AppleCare服务了。

要知道AppleCare的价钱实在不便宜，虽然有很多的好处，但那也是白花花的银子，所以还是建议大家要根据自己的预算和经济实力来选择购买。