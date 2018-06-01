千元机价廉但不物美 好皮囊背后有这些坑

现如今，随着手机市场技术的成熟下放，千元机也迎来了属于自己的“黄金时代”——不光外形用上了旗舰机流行的全面屏设计元素，在使用上，对比“怪兽”性能但日常用处不大的旗舰机，千元机“够用”的性能也更理性。

小米红米5 Plus（3GB RAM/全网通）

那么既然现如今的千元机的体验这么优秀，怎么还没取代旗舰机成为我们购机时的首选呢？

细细观察就会发现，千元机虽然表面风光无两，但是在选材和用料上，千元机还是“外强中干”，诸如金属的材质、屏幕的做工、闪存的速度、WiFi的规格等方面，千元机是能省则省。

接下来我们一起看一下，千元机用料上究竟有什么短板？

塑料+金属的“全金属”机身

拿到一款手机，我们首先感受到的就是这款手机的材质，跟随旗舰机的步伐，千元机现如今也进入金属机身时代。

iPhone上的纳米注塑式天线条

手机采用金属机身需要克服的一大困难就是保证信号的溢出，在旗舰机上，厂商们通常采用纳米注塑的设计，可以使手机保证金属机身一体性的同时拥有足够的信号强度。

但是千元机要考虑成本问题，所以不能使用高昂的纳米注塑式设计，只能简单粗暴的将机身背部的上下金属切掉，换成与金属拥有类似颜色的塑料材质。在美观度上相较于金属机身一体成型的旗舰机要差很多。

非全贴合屏幕观感较差

虽然现在千元机的屏幕在分辨率或者亮度上不输旗舰机，但是由于制作工艺的不同，比如大部分千元机仍在使用“GFF贴合技术”——该技术不是标准的全贴合，所以就会出现透光性较差、反光性大等问题。

GFF贴合工艺结构简化图

这样的屏幕在观感上相较于旗舰机要逊色很多，在使用上，千元机也会出现严重的拖影问题，所以用久了会非常伤眼。

内存的读取也有快慢之分

虽然现在千元机的内存容量和旗舰机不相上下，但是在用料上千元机会缩水很多，这也就造成了实际使用手机时速度上的区别。

现在手机的内存有LPDDR2、LPDDR3、LPDDR4三种规格，随着数字的递增，内存的读写速度也会有质的提升。

LRDDR内存规格对比（图源：SEC）

然而由于成本较高，LPDDR4一般是旗舰机的专属，千元机一般都采用LPDDR2或LPDDR3内存规格，在内存的速度上就会输于旗舰机。

在闪存方面，旗舰机一般都采用UFS2.1规格，而千元机受制于成本只能使用速度较慢的eMMC。

仔细回想一下，大家有没有在深夜或者在地铁里遇到别人手机可以正常上网，而自己的手机连网页都打不开的情况？

这时候你可能要让路由器或者运营商背锅了“什么破路由器，一到晚上就不能上网”、“网速这么差，运营商怎么也不给我们多铺几条光缆？”。

然而你有没有考虑过网速差其实是你手机自身的问题？

这就是千元机另一个缺点了——仅采用单路Wi-Fi（1X1 Wi-Fi）——顾名思义，就是单根天线接收和发射信号。

而大多数旗舰机采用的是双通路Wi-Fi（2X2 Wi-Fi），双通路Wi-Fi（2X2 Wi-Fi）可以充分利用空间资源，在不增加频谱资源和天线发射功率的情况下，大幅度拓展覆盖范围，同时提供高达2倍的吞吐量，从而实现更高的下载速度以及更流畅的游戏体验，甚至可以带来更长的电池续航时间。

双通路终端实现更高用户吞吐量和更广覆盖范围

根据实验数据显示，相较于单路Wi-Fi（1X1 Wi-Fi），双通路Wi-Fi（2X2 Wi-Fi）既能够保证双倍的速度，又能在相同速率的同时覆盖的更广。

此外，在同样的环境下，双通路Wi-Fi（2X2 Wi-Fi）功耗仅为单路Wi-Fi（1X1 Wi-Fi）的 70%，换句话说，双通路Wi-Fi（2X2 Wi-Fi）可以为手机降低最多30%的功耗。

前面说了这么多可能还是不直观，接下来，我们看一下双通路Wi-Fi（2X2 Wi-Fi）与单路Wi-Fi（1X1 Wi-Fi）在下载、在线视频和网页加载三个场景下的对此。

是不是看完之后，对双通路Wi-Fi（2X2 Wi-Fi）刮目相看，也明白了为什么在相同网络情况下，为什么别人的手机可以自如的上网，而自己的手机网速却没有起色。归根结底就是因为双通路Wi-Fi（2X2 Wi-Fi）和单路Wi-Fi（1X1 Wi-Fi）的区别。

我要吐槽弹幕

所以，单路Wi-Fi（1X1 Wi-Fi）也是目前千元机的一大短板，虽然在网速较好的情况下不显劣势，但是在网速较差或者有双通路Wi-Fi（2X2 Wi-Fi）手机竞争的时候，单路Wi-Fi（1X1 Wi-Fi）手机的网络速率会严重受限。

802.11ac 标准就是我们俗称的 5G Wi-Fi，它只传播在 5G 频段，提供20/40/60/80MHz四种带宽选择。简单的来说，手机的5GWi-Fi配套路由器，可以为我们提供更快的上网速度，而且信号干扰少。当连接2.4GHz频段的设备太多时，手机切换到5GWi-Fi更快，不支持5G Wi-Fi的手机只能堵在路上。

5G Wi-Fi的优势（图片引自www.sohu.com）

验证手机是否支持5G Wi-Fi也很简单，只需要看一下手机参数的连接性中是否支持802.11ac。

支持5G Wi-Fi的标准（图片引自www.sohu.com）

下面这两款手机中，Plus版本有对5G Wi-Fi的支持，但标准版直接就阉割了，不仔细看根本注意不到。

标准版手机阉割5G Wi-Fi

不过一般来说，2000元左右的手机阉割5G Wi-Fi这种操作几乎绝迹了，但千元机还有不少从这里偷工减料的，如果你身边用手机的人比较多，阉割这一功能的手机一定要绕道走。

现在的千元机就如同娇滴滴的莲花“只可远观而不可亵玩焉”，一旦事无巨细的剖析，就会迅速暴露出短板。无论是类似全金属机身外观还是参数可以比拼旗舰的屏幕都属于表面功夫。

更重要的，在未来网络的发展潮流上，千元机也属于“陈腐势力”只考虑眼前利益，而不去贴近未来，拥抱未来，将损失都移接给了无辜的消费者。

所以，我们消费者在选择千元机的时候一定要擦亮眼睛，不光要注意机器的外观，机器的内部，诸如双通路Wi-Fi（2X2 Wi-Fi）和5G Wi-Fi同样是和自己使用息息相关的细节。