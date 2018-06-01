WWDC 2018终极预测 全屏SE不是最大惊喜
下周二（美国时间6月4日至6月8日）苹果将如往年一样在圣何塞McEnery会议中心举办2018年WWDC开发者大会。
虽然名为开发者大会，但是会议重点更新的iOS系统和macOS系统还是和我们普通消费者息息相关。
此外，由于3月份的春季发布会上苹果并没有为我们带来重量级的新品，所以媒体和消费者万分期待的全面屏版iPhone SE和搭载Face ID的iPad将有望在此次WWDC上亮相。
那么此次WWDC上苹果有可能为我们带来什么重量级的新品呢？
界面有望大改的iOS 12
一直以来，苹果都会在发布会邀请函上夹带“私活”——透露将要发布产品的新特征，此次我们看到WWDC 2018发布会邀请函最大的亮点就是所有的图标都突起，变的更加立体。
联想到发布iOS 7时扁平化的邀请函，不禁让我们联想到“iOS 12是不是要回归拟物化了”。
从另一方面考虑，iPhone X的降临，象征着苹果将进入全面屏时代，之前的UI界面也许不再适用全面屏手机。
而且考虑iOS自身，自iOS 7将图标拍扁以来，一直到iOS 11，iOS的UI界面都没有大的改变，仅仅是功能上的递增，看时间长了难免让人审美疲劳，iOS也应该迎来UI上的变化。
所以，我们猜测iOS 12有望在UI上做出一些一些突破，比如在扁平的UI界面上加入一些更加精致的细节，使得UI整体看上去更加耐看、灵动。
在功能上，iOS 12应该会进一步为全面屏做适配，比如充分发挥全面屏的优势，为我们带来多任务处理，这样就能在一定程度上提高手机的工作效率。
此外，iOS 12还有可能充分发挥OLED的优点，为我们带来全新的夜间模式，这样我们在夜晚也可以自如的使用手机。
融合iOS的macOS
一直以来macOS都是小众的代名词，虽然系统足够稳定、流畅，但是面对兼容性更强的Windows难免力不从心，所以macOS的生态一直惨不忍睹。
仔细观察iOS和macOS走过的路就会发现，苹果似乎想将iOS与macOS进行融合，借iOS的生态来拯救macOS。比如，iPad版的iOS 11变化很大，融合了macOS多任务处理的优点。OS X 10.10也在效仿iOS毛玻璃的UI设计。
根据外媒报道，此次WWDC上，我们将看到iOS与macOS融合后的成果，当然不是macOS变为iOS，而是推出跨平台的应用，这样既能用iOS的软件生态来扶持macOS，又保持各自硬件操作的逻辑。
值得注意的是，“通用应用”的概念早在Windows 10上就被微软提出，不过由于微软移动设备的折戟，“通用应用”也就不了了之，那么苹果macOS能不能借iOS的势成功普及“通用应用”呢？
主打健康的watchOS
从不被看好，到成为市场的宠儿，Apple Watch用自己的实力证明了苹果在可穿戴设备也可以“独孤求败”。
根据市场调研预测，2018年Apple Watch的总体出货量至少可达2500万块。从侧面也可以看出，Apple Watch已成苹果的重要支柱。
此次WWDC上，Apple Watch搭载的watchOS应会更新到watchOS 5.0。关于watchOS 5.0，目前爆料不多，从苹果去年收购主攻睡眠监测和管理的设备厂商Beddit来看，watchOS 5.0应该会在睡眠监测上做文章。
全面屏版iPhone SE
全面屏时代为小屏手机带来一线生机——可以将小机身手机做成全面屏，既保证了手感又拥有了大屏幕。
全面屏版iPhone SE就让“小屏党”望眼欲穿，据外媒报道，此次WWDC上，苹果有望推出这款全面屏版iPhone SE。
据了解，全面屏版iPhone SE的配置将与iPhone 7持平，搭载A10仿生处理器，不过遗憾的是为了统一产品，全面屏版iPhone SE将取消3.5mm耳机接口。
外观上，全面屏版iPhone SE将采用类似iPhone X的设计，刘海屏+竖置双摄。不过在整体的设计语言上，由于尺寸较小，不用故意做圆润，应该还是采用和iPhone SE类似的设计语言。
CPU升级的MacBook
之前外媒发现苹果官网的MacBook已经显示缺货，预计6月4日（WWDC 2018当天）才会发货，这预示着MacBook将会迎来更新。
随着英特尔第八代处理器的到来，MacBook应该会将更新的重点放在配置上。此外，之前引起用户反感的蝴蝶键盘的无响应故障问题在新款MacBook上应该也会得到改善。
此外，根据分析师郭明池的预测苹果在WWDC 2018上有可能会推出一款价格在799美元到899美元之间的廉价版MacBook Air，以取代现有的老款MacBook Air。
据了解新款Macbook Air将搭载苹果Retina（视网膜）屏幕，有意思的是今年正好是MacBook Air发布十周年。iPhone十周年的时候，苹果拿出了iPhone X。MacBook Air十周年，苹果会为我们带来什么呢？
搭载Face ID的iPad
iPhone X发布后，苹果CEO对外表示，面部识别将会是苹果公司未来产品重要的解锁方式，那么iPad是不是也会搭载Face ID呢？
据彭博社透露，搭载Face ID的iPad Pro将会在WWDC 2018上首次亮相。由于采用了Face ID，新版iPad Pro将会采用全面屏的设计。
不过考虑考虑到iPad Pro需要“握”持，而不是像iPhone X一样“托”持，所以全面屏版iPad Pro的边框一定要留出手指的位置，全面屏版iPad Pro实际观感怎么样，还是要看苹果公司的取舍。
看完WWDC 2018的发布会预测是不是异常兴奋——不光有与我们息息相关的软件更新，还有硬件上的发布，热闹程度丝毫不弱与苹果9月的新品发布会。
从系统方面我们可以看出苹果想进一步让iOS和macOS融合，以至于推出“通用应用”，再加上iOS设计语言的更新，相信会给我们带来惊喜。
硬件方面，呼之欲出的全面屏版iPhone SE和iPad也代表着苹果将要“全面”拥抱全面屏时代，此外这两款设备均搭载Face ID也代表这苹果将要弃用指纹识别转而使用非接触式的解锁方案。
总的来说，此次WWDC 2018苹果开发者大会的看点十足，无论是软件还是硬件均有大幅更新，具体会给我们带来什么惊喜，我们拭目以待。
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