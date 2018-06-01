WWDC 2018终极预测 全屏SE不是最大惊喜

下周二（美国时间6月4日至6月8日）苹果将如往年一样在圣何塞McEnery会议中心举办2018年WWDC开发者大会。

虽然名为开发者大会，但是会议重点更新的iOS系统和macOS系统还是和我们普通消费者息息相关。

此外，由于3月份的春季发布会上苹果并没有为我们带来重量级的新品，所以媒体和消费者万分期待的全面屏版iPhone SE和搭载Face ID的iPad将有望在此次WWDC上亮相。

那么此次WWDC上苹果有可能为我们带来什么重量级的新品呢？

界面有望大改的iOS 12

一直以来，苹果都会在发布会邀请函上夹带“私活”——透露将要发布产品的新特征，此次我们看到WWDC 2018发布会邀请函最大的亮点就是所有的图标都突起，变的更加立体。

WWDC 2018邀请函（图源：apple）

联想到发布iOS 7时扁平化的邀请函，不禁让我们联想到“iOS 12是不是要回归拟物化了”。

iOS 7扁平化邀请函（图源：apple）

从另一方面考虑，iPhone X的降临，象征着苹果将进入全面屏时代，之前的UI界面也许不再适用全面屏手机。

iOS 7以后UI并无太大变化（图源：YouTube）

而且考虑iOS自身，自iOS 7将图标拍扁以来，一直到iOS 11，iOS的UI界面都没有大的改变，仅仅是功能上的递增，看时间长了难免让人审美疲劳，iOS也应该迎来UI上的变化。

所以，我们猜测iOS 12有望在UI上做出一些一些突破，比如在扁平的UI界面上加入一些更加精致的细节，使得UI整体看上去更加耐看、灵动。

iOS 12分屏渲染图（图源：souhu）

在功能上，iOS 12应该会进一步为全面屏做适配，比如充分发挥全面屏的优势，为我们带来多任务处理，这样就能在一定程度上提高手机的工作效率。

网友“梦寐以求”的夜间模式（图源：ytimg）

此外，iOS 12还有可能充分发挥OLED的优点，为我们带来全新的夜间模式，这样我们在夜晚也可以自如的使用手机。

融合iOS的macOS

一直以来macOS都是小众的代名词，虽然系统足够稳定、流畅，但是面对兼容性更强的Windows难免力不从心，所以macOS的生态一直惨不忍睹。

iOS 11多任务（图源：imore）

仔细观察iOS和macOS走过的路就会发现，苹果似乎想将iOS与macOS进行融合，借iOS的生态来拯救macOS。比如，iPad版的iOS 11变化很大，融合了macOS多任务处理的优点。OS X 10.10也在效仿iOS毛玻璃的UI设计。

根据外媒报道，此次WWDC上，我们将看到iOS与macOS融合后的成果，当然不是macOS变为iOS，而是推出跨平台的应用，这样既能用iOS的软件生态来扶持macOS，又保持各自硬件操作的逻辑。

微软的UWP策略（图源：Microsoft Docs）

值得注意的是，“通用应用”的概念早在Windows 10上就被微软提出，不过由于微软移动设备的折戟，“通用应用”也就不了了之，那么苹果macOS能不能借iOS的势成功普及“通用应用”呢？

主打健康的watchOS

从不被看好，到成为市场的宠儿，Apple Watch用自己的实力证明了苹果在可穿戴设备也可以“独孤求败”。

Apple Watch出货量（图源：前瞻产业研究院）

根据市场调研预测，2018年Apple Watch的总体出货量至少可达2500万块。从侧面也可以看出，Apple Watch已成苹果的重要支柱。

watchOS（图源：Softpedia News）

此次WWDC上，Apple Watch搭载的watchOS应会更新到watchOS 5.0。关于watchOS 5.0，目前爆料不多，从苹果去年收购主攻睡眠监测和管理的设备厂商Beddit来看，watchOS 5.0应该会在睡眠监测上做文章。

全面屏版iPhone SE

全面屏时代为小屏手机带来一线生机——可以将小机身手机做成全面屏，既保证了手感又拥有了大屏幕。

全面屏版iPhone SE就让“小屏党”望眼欲穿，据外媒报道，此次WWDC上，苹果有望推出这款全面屏版iPhone SE。

全面屏iPhone SE（图源：BGR）

据了解，全面屏版iPhone SE的配置将与iPhone 7持平，搭载A10仿生处理器，不过遗憾的是为了统一产品，全面屏版iPhone SE将取消3.5mm耳机接口。

全面屏iPhone SE（图源：9to5Mac）

外观上，全面屏版iPhone SE将采用类似iPhone X的设计，刘海屏+竖置双摄。不过在整体的设计语言上，由于尺寸较小，不用故意做圆润，应该还是采用和iPhone SE类似的设计语言。

CPU升级的MacBook

之前外媒发现苹果官网的MacBook已经显示缺货，预计6月4日（WWDC 2018当天）才会发货，这预示着MacBook将会迎来更新。

MacBook已缺货（图源：apple）

随着英特尔第八代处理器的到来，MacBook应该会将更新的重点放在配置上。此外，之前引起用户反感的蝴蝶键盘的无响应故障问题在新款MacBook上应该也会得到改善。

MacBook Air（图源：CNET）

此外，根据分析师郭明池的预测苹果在WWDC 2018上有可能会推出一款价格在799美元到899美元之间的廉价版MacBook Air，以取代现有的老款MacBook Air。

据了解新款Macbook Air将搭载苹果Retina（视网膜）屏幕，有意思的是今年正好是MacBook Air发布十周年。iPhone十周年的时候，苹果拿出了iPhone X。MacBook Air十周年，苹果会为我们带来什么呢？

搭载Face ID的iPad

iPhone X发布后，苹果CEO对外表示，面部识别将会是苹果公司未来产品重要的解锁方式，那么iPad是不是也会搭载Face ID呢？

搭载Face ID的iPad（图源：sohu）

据彭博社透露，搭载Face ID的iPad Pro将会在WWDC 2018上首次亮相。由于采用了Face ID，新版iPad Pro将会采用全面屏的设计。

“握”持iPad（图源：apple）

不过考虑考虑到iPad Pro需要“握”持，而不是像iPhone X一样“托”持，所以全面屏版iPad Pro的边框一定要留出手指的位置，全面屏版iPad Pro实际观感怎么样，还是要看苹果公司的取舍。

看完WWDC 2018的发布会预测是不是异常兴奋——不光有与我们息息相关的软件更新，还有硬件上的发布，热闹程度丝毫不弱与苹果9月的新品发布会。

从系统方面我们可以看出苹果想进一步让iOS和macOS融合，以至于推出“通用应用”，再加上iOS设计语言的更新，相信会给我们带来惊喜。

硬件方面，呼之欲出的全面屏版iPhone SE和iPad也代表着苹果将要“全面”拥抱全面屏时代，此外这两款设备均搭载Face ID也代表这苹果将要弃用指纹识别转而使用非接触式的解锁方案。

总的来说，此次WWDC 2018苹果开发者大会的看点十足，无论是软件还是硬件均有大幅更新，具体会给我们带来什么惊喜，我们拭目以待。