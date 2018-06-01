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三星S10屏下指纹确定 采用高通超声波方案

三星S10屏下指纹确定 采用高通超声波方案
2018年06月01日 07:43 新浪科技综合
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　　本文来自IT168

　　据之前的报道，三星Galaxy S10和S10+将分别采用5.8与6.3英寸的全面屏幕设计，并且不出意外的话，S10系列将会根据销售地的不同，分别搭载高通骁龙855处理芯片或是三星最新一代Exynos芯片。而且据最新的消息，三星Galaxy S10系列将搭载屏下指纹识别技术。

　　根据韩媒ETNews的报道称，三星已在5月30日正式确认，将在三星Galaxy S10中正式采用高通方案的超声波屏下指纹识别技术。目前主流的屏下指纹识别技术主要有两种，一种是以vivo X21屏幕指纹版为代表的光学屏下指纹识别方案，另一种就是三星Galaxy S10系列即将采用的超声波指纹识别方案。

　　光学屏下指纹识别的方案是利用手机屏幕发光的特性，在屏幕下方布置一个透明的CMOS影像传感器，通过传感器对于指纹反射光影像的识别，来完成解锁等功能；而超声波则是通过超声波穿透屏幕来捕捉皮肤的表面特性来实现。超声波方案相较光学方案的造价更昂贵，但是在精度和耐用性方面，却更加成熟。

　　此前曾有媒体曝料，三星正在着手研发自己的超声波屏下指纹识别技术，不过就此次报道来看，三星最终还是选择了高通的方案，可见该方案从实现到量产还是存在着不小的技术难度的。据悉高通将向三星方面提供超声波屏下指纹传感器，而由三星方面将传感器置入S10系列的屏幕面板中。对于Galaxy S10的更多消息，我们也将持续关注。

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