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20秒学会下围棋 给孩子最酷儿童节

20秒学会下围棋 给孩子最酷儿童节
2018年05月31日 18:35 新浪手机
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　　与围棋世界冠军“对战”、20秒钟学会下围棋、赢华为Mate10系列手机，对于孩子来说，应该没有比这个更酷的六一儿童节了吧！6月1日华为手机将携手聂卫平围棋道场，在北京、上海、天津、贵阳、南京和西安六个城市的华为体验店开展“智慧时光，乐在棋中”亲子活动。其中，在北京五棵松体验店，体验活动的小朋友还有机会现场对话世界围棋冠军柁嘉熹和陈耀烨，并与他们一起“切磋”棋艺。

　　寓教于乐，还有惊喜亲子大礼包

　　6月1日下午3：00-4：00，华为手机“智慧时光，乐在棋中”将在北京五棵松体验店、上海中山公园体验店、天津市和平区小白楼体验店、贵阳市中和通花果园体验店、南京有可为新街口体验店、西安市赛格国际体验店同时展开，活动中孩子可以跟随优秀的围棋老师一起20秒同时学会下围棋，享受围棋的快乐，还有机会赢取华为手机与聂卫平围棋道场联合送出的围棋礼包：华为周边礼品、华为Mate10系列手机、围棋衍生品、免费围棋体验课等。

　　除此之外，为了给更多儿童带来美好体验和回忆，华为视频还联合索尼影业，在全国108家指定体验店还举行《比得兔》电影主题活动，安排众多惊喜礼物等小朋友来寻宝，100%中奖率，绝对机不可失！

　　悟道于黑白，挥洒在方寸，围棋是融汇了中国思想与文明的智慧精髓，从华为手机独家冠名围甲联赛到此次儿童节活动，既是华为手机对围棋这一国粹的传承和发扬，也是希望可以让世界和更多的国人们关注这一传统艺术文化，同时围棋也可以帮助孩子提高注意力，有助于孩子进行思考并提高逻辑能力和抗挫折能力。

照片来自摄影师：永远的神猴照片来自摄影师：永远的神猴

　　围棋亲子时光 华为Mate10系列智能陪伴

　　经济时代，忙碌是紧贴在每一个人身上的标签，能够相伴家人，陪伴孩子玩耍的时间则越来越少，而围棋则可以成为父母与孩子交流的纽带，一边是学习成长，一边是亲情陪伴。这也是华为手机举办此活动的原因之一，华为手机认为科技的创新旨在给用户带来最舒适的陪伴，而陪伴也是对感情最好的表白。

　　当围棋遇上AI智能，让我们看到了AI人工智能超强的学习和计算能力，而华为Mate10系列同样搭载了这一AI智能芯片，再加上EMUI8.0智慧系统，让它可以学习用户使用习惯，懂其所需；其中AI慧眼识物功能，可智能识别十余种拍照场景，自动调校拍照参数，配合徕卡双摄，让用户大片随手拍，清晰记录生活点滴；实时翻译功则让世界无界；智慧识屏，快充及超强续航技术，让用户学习办公随时无忧。智能陪伴生活每一刻，这就是华为Mate10系列的魅力。

　　童年对于一个人来说是尤为珍贵的，童年的经历和记忆更会影响其未来一生，6月1日，华为手机与你一起成就孩子趣味回忆，不见不散！

华为围棋儿童节
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