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一文看懂小米发布会：小米手机8领衔 多款产品齐发布

一文看懂小米发布会：小米手机8领衔 多款产品齐发布
2018年05月31日 14:20 新浪手机
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　　小米8周年发布会直播回顾

　　新浪数码讯 5月31日下午消息，小米公司今日在深圳举行发布会，推出年度旗舰手机小米8系列，手机系统MIUI10等等新品。

小米8发布会现场小米8发布会现场

　　发布会一开始，雷军介绍了今年第一季度小米取得的成绩，小米手机在印度市场份额达到30.3%，成为印度销量第一的手机品牌。除此以外，雷军还表示进入欧洲市场比进入印度市场还容易。

　　这或许是小米正式赴港上市前最后一次大型发布会，因此规模格外盛大，发布会新品数量格外多，覆盖面也格外广：不仅有当家手机类产品的最新旗舰、也有软件生态的核心MIUI、向外延展的附件智能手环、智能电视，以及跟国际知名厂商Oculus合作的VR眼镜——颇有种最后冲刺交卷的意味，借一场发布会再次向外界展示自己。

　　MIUI 10系统：针对全面屏优化 强化AI元素

　　手机硬件同质化越来越严重，除了旗舰配置，各家都在用软件系统创新吸引用户。

　　MIUI是雷军最早提出的“三驾马车”之一，是小米手机硬件的基础，现在甚至成了构建小米生态的纽带。本次MIUI 10主要改进有四个大方向：

　　一是UI用户界面，针对全面屏普及，手机屏幕越来越长的情况，MIUI 10在UI布局上做了明显调整，例如通知栏卡片化，让拉长的屏幕显得不那么空；去掉安卓系统的地步三按键，强调手势操作，用户手指滑动即可实现对应操作。

小米根据手机屏幕比例的改变优化了系统UI小米根据手机屏幕比例的改变优化了系统UI

　　另外一个明显改进是多任务管理界面从以前的重叠卡片式变成类似macOS的任务栏，能更充分的利用比提前更狭长的屏幕，以及管理功能更强。

　　二是小爱智能助手的提升，有跟AI关联不大的部分，例如训练功能开放给用户，你可以定制一句话（比如我要肯德基优惠券），之后用“录屏教学”，让这句话对应打开肯定及App点优惠券这一系列操作，以后只要对着小爱语音助手说出“我要肯德基优惠券”，它就能自动做出后面动作。这个功能不算AI，它适用于每天多频次重复操作的App。

语音是这次MIUI 10重点功能之一语音是这次MIUI 10重点功能之一

　　跟AI有关的体现在AI智能美颜，或是细节功能上，比如智能预加载：你每次都拍完照片之后打开朋友圈分享，多次重复后机器就学会在你打开相机时候也在后台悄悄启动微信，之后“拍照——发胖圈”这个动作会更流畅。

小爱同学接管你的“驾驶模式”小爱同学接管你的“驾驶模式”

　　还有驾驶模式， MIUI 10下启动驾驶模式后，用语音和盲操作都可以启动小爱，实现“读微信和语音转文字发微信”，“导航”，“听歌”等开车时候的核心诉求。

　　三是手机和小米生态链设备的互联，这点师承苹果，当手机靠近一个没配对过的米家设备时候，屏幕会自动弹出配对需求，另外手机主页面右滑动进负一屏幕，智能家居控制卡片也更大了。

MIUI进一步整合了米家的支持MIUI进一步整合了米家的支持

　　四是手机音效的改变，根据雷军的说法，目前手机的通知声音已经变成生活中的打扰，为此他们“减少了76%的系统声音”，让连续多次通知合成一次，让可有可无的声音消失。

MIUI对系统通知声音做了优化MIUI对系统通知声音做了优化

　　与此同时，小米加入了MIUI自然音，通知声是随机的水声，每次响起都不易一样，这样当你手机一连来了N条微信的时候，以前叮当不停的电子音会变成一连串水珠的声音，好像雨滴落在池塘里，听来不那么烦躁——这似乎是种心里暗示的办法，降低电子产品焦躁感。

MIUI 10的通知声音每一个都不一样MIUI 10的通知声音每一个都不一样

　　小米手机8：首款支持“面部解锁”安卓手机

　　“小米8”实际是三款不同的手机，分为小米8，小米8 SE以及小米8探索版。

小米8正面设计和参数小米8正面设计和参数

　　最先登上舞台的是小米8，正面最主要特点是采用了类似iPhone X的刘海屏设计，但与其他安卓厂商只学了个外观不同，小米将这种设计用到了实处，在小米8身上，刘海位置加了个增加了红外相机和红外照明元件，小米利用红外装置取代之前的前置摄像头，解决了夜间识别的问题。从技术上来讲，小米8比此前安卓业内普遍采用的前置镜头“照片解锁”提升了一步。

小米8的“刘海中”加入了红外模块小米8的“刘海中”加入了红外模块

　　这种方式是2D的，跟苹果的Face ID立体结构光不一样，为了弥补它的不足，小米8后背还是配备了指纹识别装置，用于支付等场景的验证。

　　小米8的外观继承了之前从小米Note一代就开始用的水滴式弧边设计，并做了一定优化，让金属与玻璃处结合更紧密，这让它的手感提升，加上全面屏的采用，可以让6.21英寸屏幕的手机拥有以往5.5英寸手机握持感。

小米8的四种配色小米8的四种配色

　　新机颜色也更炫了，蓝色和金色是这次小米主推的颜色，前者其实在小米6/6X上以已经用过多次，最近几乎成了成了小米手机的广告色。对了，这次的代言人还是吴亦凡。

　　在核心硬件配置上，旗舰定位的小米8毫无疑问地采用了一套业内“旗舰套餐”：高通骁龙845处理器，6GB+64GB/128GB/256GB机身存储组合，QC4+级别的快充还有）；另外配备3400毫安时容量电池，且支持NFC，唯一遗憾就是没有无线充电。

小米官方给出的安兔兔跑分，感受一下小米官方给出的安兔兔跑分，感受一下

　　发布会上，雷军号称小米8是首个安兔兔跑分达到30万的安卓手机（但注意这是在刷了MIUI 10系统的情况下）再次用“不服跑个分”这种简单粗暴的方式宣传了自己的硬件。雷军在现场说跑分这事“开心就好”

小米8硬件参数小米8硬件参数

　　小米8后置摄像头采用双1200万摄像头双摄组合，主摄像头使用索尼IMX363传感器，支持Dual PD对焦技术，采用广角+长焦的拍摄方式。单纯的从配置来看和之前小米MIX 2S的配置相同。但小米这次强调了硬件调教和AI拍照，也就是通过软件手段让一样的硬件表现更好。

雷军强调了相机的优化雷军强调了相机的优化

　　作为直观证明，他们也拉来了相机评测机构DXO，小米8的静态照片得分105，整体99分。105分对比iPhone X的101优势明显，虽然比华为P20的107分仍有差距，但这已经是小米手机中最好的表现。

知名手机相机评测机构DxO给的分数知名手机相机评测机构DxO给的分数

　　另外小米在GPS上做了个想不到的创新：双频GPS。

　　在小米8之前，所有的手机都只使用一个GPS频段进行定位，至少需要4颗卫星才能定位成功，考虑到地球电离层延时或建筑物反射影响，L1频段理论误差300米。小米8的创新之处是支持1575.42MHz的L1频段和1176.45MHz的L5两个频段进行定位，两个频段相互校正，让定位误差更小。

双频GPS算是一个创新双频GPS算是一个创新

　　这种硬件创新已经可以在现有App上体现，它解决的问题是，驾驶时候导航软件终于能分清主辅路问题，叫外卖、喊出租车定位也能更准确。

　　为了说明双频GPS的精准度，小米做个一次极限测试：在某赛道里，将一辆汽车玻璃全案涂黑，让驾驶员仅通过小米8的导航来开车。

玻璃涂黑，完全靠小米8导航开车玻璃涂黑，完全靠小米8导航开车

　　小米8 6GB+64GB版本售价2699元，是目前性价比最高的骁龙845手机；6GB+128GB版本售价2999元，6GB+256GB版本售价3299元，6月5日10点首卖。

小米8依然是一款具备性价比的旗舰手机小米8依然是一款具备性价比的旗舰手机

　　除了小米8，本场发布会其实还有One More Thing ：小米8透明探索版，它并非概念产品，但本次出现更多是为了展示技术存在，与普通版小米8核心硬件参数基本一致，最大区别在两处：1）刘海儿那采用了点阵投影器，让这款手机支持3D人脸识别，对，就像iPhone X的Face ID那样，它才是真正的3D结构光，从技术理念上比普通版米8又提升了一步；2）后背采用透明设计，让用户看到手机内部，突出“探索”“科技感”——这是给数码男和极客们的安慰剂。

小米8透明探索版的屏下指纹小米8透明探索版的屏下指纹
小米8透明探索版小米8透明探索版背部科技感十足
小米8透明探索版背部细节小米8透明探索版背部细节
小米8透明探索版具备3D结构光小米8透明探索版具备3D结构光

　　售价方面，小米8透明探索版的售价为3699元。

小米8透明探索版最终售价小米8透明探索版最终售价

　　小米8 SE

　　这是今天发布的三款手机中最基础那款，小米给它的定位是“小屏旗舰，全球首发骁龙710处理器”。

小米8 SE是一款小屏旗舰小米8 SE是一款小屏旗舰

　　此前，手机行业一直有个问题，就是旗舰手机大多讲究大屏幕，小屏幕手机不多，而且都是入门款，配置很差，屏幕粗糙。虽然有索尼等厂商也做“小钢炮”产品，但国内不卖；小米8 SE瞄准的就是这个市场：喜欢小屏幕，但又需要旗舰配置的人群。

小米的小屏旗舰小米的小屏旗舰

　　小米8 SE采用了5.88寸的三星18.7：9 FHD+ AMOLED异形全面屏，但因为使用了2.5D玻璃机身，整机尺寸跟传统5.2寸手机大小相似，适合喜爱小屏机握感的用户。根据官方数字，它的屏占比达86.12%。

小米8 SE搭载骁龙710处理器小米8 SE搭载骁龙710处理器

　　它是全球首款使用高通骁龙710处理器的手机，710是高通刚刚发布的“准旗舰级别”移动芯片。采用10nm工艺制造，与旗舰骁龙845的核心架构几乎一致。对比骁龙660，骁龙710的性能大幅提升，安兔兔跑分达到174333，AI性能可达660的两倍，同时能效比更是提升了30%之多。

高通的准旗舰处理器高通的准旗舰处理器

　　小米8 SE将于6月8日上午10点首发，4GB+64GB版本售价1799元，6GB+64GB版本售价1999元。

小米8 SE售价1799元起步小米8 SE售价1799元起步
小米今日发布的三款手机产品小米今日发布的三款手机产品

　　小米电视

　　小米电视4添加新版本，这次是75寸款。它的厚度为11.3毫米，号称目前最薄的75寸电视。

小米电视4亮相小米电视4亮相

　　小米电视4采用64位的Cortex A53处理器，2GB+32GB内存配置，同时也内置智能助手“小爱同学”。

小米电视4小米电视4最终售价

　　新的小米电视定价8999元。

　　VR产品

　　除了电视，还有一款VR一体机发布，这是小米跟行业知名公司Oculus合作产品。内置屏幕，无需插入手机。

小米VR一体机和Oculus合作小米VR一体机和Oculus合作

　　实际上，这款产品是5月1日Facebook在美国加州发布的产品的变种，小米将它引入国内，并进行国内优化对接软件内容等。

小米介绍VR一体机的性能小米介绍VR一体机的性能

　　这款产品采用骁龙821处理器，定制VR专用Fast-Switch 2K屏幕，经过Oculus调整衍射光系统，提升清晰度与视场角，解决眩晕脱影等问题。

VR一体机小米VR一体机售价

　　这款产品32GB版国内定价1499元，64GB定价1799元。雷军说价格不贵，Facebook的产品定价199美元，换算过来就是1499元。小米还送给用户价值169元的游戏内容。小米VR一体机将于6月1日零点在小米商城、小米有品、天猫、京东开售，当日还会有22家小米之家同步开售。

　　小米手环 3

　　此前其实雷军在公开场合佩戴过这款产品，算是“自曝”了产品外观。对比前两代，小米手环 3的机身变得更圆润，水滴外形配了一块OLED显示屏，提升了手环面板的耐刮性能，一屏可显示24个汉字；防水性能加强到了50米，游泳可佩戴；腕带的颜色共有3种，分别是石墨黑、热力橙和深空蓝。

小米小米手环 3小米手环 3

　　小米手环 3增加了“运动副屏”、“事件提醒”功能。

　　“运动副屏”是在小米运动APP的运动模式下，选择户外跑、室内跑、骑行或健走中的任意一项，手环的显示区域就会显示实时的核心数据，包括心率、时间、距离、GPS信号等。

小米手环3具备防水功能小米手环 3具备防水功能

　　“事件提醒”功能让手环可以端在脱离手机使用，用户把需要提醒的事件储存在小米手环里，无论是否与手机相连，当到了预设时间后，便能给用户以震动的反馈。

　　其他方面，小米手环 3依旧继承了常规的功能，如：“来电提醒”、“短信提醒”、“APP提醒”、“久坐提醒”、“闹钟”、“心率检测”、“睡眠质量监测”，除此之外，小米手环 3还加入了天气预报功能，可以显示未来三天的天气情况。

小米手环3还有NFC版本小米手环 3还有NFC版本

　　这款产品依旧由小米生态链企业华米科技研发生产，分标准版和NFC版本，其中标准版发布后即开始发售，售价169元。小米手环 3还有个NFC版本，支持刷公交卡等操作，定价199元。小米手环 3于6月5日10点首发，NFC版则要等到9月。

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