因为手机系统被吐槽 联想海外论坛不让用户发新帖了

新浪手机讯 5月15日上午消息，在国外社交新闻站点Reddit上，有用户称，因为手机系统更新失败，联想关闭了他们的用户论坛。

Reddit上用户反馈，在Android系统更新后，联想用户论坛不能发帖了

在联想的海外论坛forums.lenovo.com，论坛管理员有个帖子解释了“为什么我不能发新帖了？”—— 官方解释是，过去几天本版帖子明显增加，有很多都是重复的话题，多数成员未能搜索相关主题或不按照版规发帖，这导致管理员合并或锁定帖子的任务增加。

论坛管理员解释为什么不能发帖了

但在下面跟帖中，用户回帖都是反馈更新Android Oreo（即Android 8.0系统）之后的种种问题，例如手机发烫，打开摄像头、通话记录、甚至设置功能都很慢，大多数App都很卡。

在此管理员帖子下回帖的都是反馈更新系统问题的

一些用户反映，为什么我不能发新帖了？

在Reddit的相关帖子里，一名用户称，新系统让他moto Z Play手机变得糟糕。两天前更新后，“一切都搞砸了”，导航栏图标与整个导航条不一致，20%的导航栏的下端等于浪费了。另外卡顿无处不在，甚至连唤醒手机都要按一下电源按钮等一会才可以。

联想（Motorola）手机在国外有一定受众，他们的Vibe S和C/K/Z等型号依旧有些用户，他们在美洲墨西哥2017年第三季度，在北美智能手机市场整体销量下降情况下，销量逆势上扬，出货量从110万部到210万部，市场份额从2.7%增长到5.2%。（晓光）