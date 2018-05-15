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因为手机系统被吐槽 联想海外论坛不让用户发新帖了

因为手机系统被吐槽 联想海外论坛不让用户发新帖了
2018年05月15日 12:04 新浪手机
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　　新浪手机讯 5月15日上午消息，在国外社交新闻站点Reddit上，有用户称，因为手机系统更新失败，联想关闭了他们的用户论坛。

Reddit上用户反馈，在Android系统更新后，联想用户论坛不能发帖了Reddit上用户反馈，在Android系统更新后，联想用户论坛不能发帖了

　　在联想的海外论坛forums.lenovo.com，论坛管理员有个帖子解释了“为什么我不能发新帖了？”—— 官方解释是，过去几天本版帖子明显增加，有很多都是重复的话题，多数成员未能搜索相关主题或不按照版规发帖，这导致管理员合并或锁定帖子的任务增加。

论坛管理员解释为什么不能发帖了论坛管理员解释为什么不能发帖了

　　但在下面跟帖中，用户回帖都是反馈更新Android Oreo（即Android 8.0系统）之后的种种问题，例如手机发烫，打开摄像头、通话记录、甚至设置功能都很慢，大多数App都很卡。

在此管理员帖子下回帖的都是反馈更新系统问题的在此管理员帖子下回帖的都是反馈更新系统问题的
一些用户反映，为什么我不能发新帖了？一些用户反映，为什么我不能发新帖了？

　　在Reddit的相关帖子里，一名用户称，新系统让他moto Z Play手机变得糟糕。两天前更新后，“一切都搞砸了”，导航栏图标与整个导航条不一致，20%的导航栏的下端等于浪费了。另外卡顿无处不在，甚至连唤醒手机都要按一下电源按钮等一会才可以。

　　联想（Motorola）手机在国外有一定受众，他们的Vibe S和C/K/Z等型号依旧有些用户，他们在美洲墨西哥2017年第三季度，在北美智能手机市场整体销量下降情况下，销量逆势上扬，出货量从110万部到210万部，市场份额从2.7%增长到5.2%。（晓光）

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