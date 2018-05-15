OPPO Realme一脸懵：小米用RealYou宣传印度新机

6月7日，小米将在印度举行一场发布会，小米在发布会预热中，正在使用标签#RealYou，其中“Y”的颜色不同，很明显，小米即将在印度推出Y系列产品，来自外媒GSM的报道，这款Y系列新机正是重新命名的红米S2。

红米S2发布于5月10日，是一款千元自拍手机，小米在印度的预告片中也是强调了自拍功能。

配置方面，红米S2搭配骁龙625的八核处理器，存储配置为3GB+32GB，4GB+64GB。该机配备1600万像素前置自拍摄像头，并搭配前置柔光灯，前置自动HDR。后置摄像方面，红米S2采用1200万+500万像素的后置双摄像头，1.25μm的大像素，后置摄像头感光元器件规格与小米6一致。国内价格方面，红米S2手机3+32GB版售价999元，4+64GB售价则为1299元。

有趣的是，近些日子，OPPO在印度创建了一个全新的品牌——Realme，而小米用“RealYou”做标签似乎有点向其“宣战”的意思。昨晚，Canalys公布了印尼智能手机市场第一季度的出货量，小米已成为印尼第二大智能手机品牌，同比爆炸式增长1455%。