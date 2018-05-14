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新款vivo X21i现身 配联发科P60+虹膜识别

新款vivo X21i现身 配联发科P60+虹膜识别
2018年05月14日 17:13 新浪科技综合
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　　本文来自IT168

　　凭借着出众的设计和成像，vivo X21自发布后广受好评，在3000元档位的销售成绩优势明显。近期有消息显示，vivo计划推出一款X21的衍生机型vivo X21i，搭载联发科Helio P60处理器，并新增了虹膜识别技术，价格预计比已经发布的骁龙660版更便宜，以求进一步抢占市场。

　　根据Geekbench给出的数据，vivo X21i将搭载联发科P60处理器，搭配6GB内存，预装Android 8.1.0系统，单核成绩1499，多核成绩5777，与骁龙660版的vivo X21基本处于同一水平。

　　参数上看，联发科Helio P60由台积电12nm工艺打造，拥有4颗A73核心和4颗A53核心， 最高主频2.0GHz，相比于上代产品性能高出70%，大型游戏省电25%，整体省电12%。其他性能上，Helio P60搭载了Mali G72-MP3，并拥有独立APU进行人工智能相关运算，整体表现均衡。

　　目前这款vivo X21i已经现身天翼终端信息平台产品库，证件照显示其外观并没有变化，依旧是玻璃机身，后置指纹设计（无屏下指纹版），采用6.28英寸FHD+刘海屏，前置1200万像素摄像头，后置1200万像素+500万像素双摄像头，拥有6GB+64GB的存储组合，电池为3245mAh。特别值得注意的是，vivo X21i还新增了虹膜识别技术，有望在安全应用上有所突破。

　　可靠消息表示vivo X21i将于5月19日正式登场，售价预计为人民币2698元，寄望进一步抢占市场。

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