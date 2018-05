苹果CallKit大陆受限 微信语音通话功能变了

新浪数码讯 5月14日上午消息,一些iOS开发者反映,近期收到苹果公司App审核通知邮件,在中国内地的App已经不能再使用CallKit开发套件相关功能。这意味着,类似微信锁屏状态接听来电的功能已经不可再用。

CallKit是随着iOS 10推出的开发框架,通过它能实现VoIP应用程序集成到iPhone的用户界面,关于此功能,中国用户最熟悉的应该就是微信的“语音通话”功能,之前支持CallKit框架的微信App,可在锁屏状态下有类似传统来电呼叫的体验;另外电话黑名单功能也与CallKit有关。

但微信之后更新悄悄取消了CallKit框架支持,有语音通话时候依旧有提醒,只是变成一条微信未读信息的样子,且不能唤醒休眠状态的iPhone。除了微信外,QQ等软件的类似功能也会受到限制。

实际此事并不是新闻,微信早在今年2月的更新中就关闭了iOS版的CallKit支持,当时注意到的人并不多。今天此消息重新传开,是因为有部分开发者接到了苹果的一封信。

Apple Dear Developer,

The Chinese Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) http://www.miit.gov.cn/n1146285/ 。。。 n3057713/index.html requested that CallKit functionality be deactivated in all apps available on the China App Store。

Since your app currently includes CallKit and is available for sale on the China App Store, you will need to submit an update that removes CallKit functionality in China。

VOIP call functionality continues to be allowed but can no longer take advantage of CallKit ’ s intuitive look and feel。 CallKit can continue to be used in apps outside of China。

If you have questions or do not believe your app is subject to this update, please contact MIIT。

Best regards,

App Store Review