小米成立独立相机部：弥补短板加强手机拍照功能

雷军内部信

新浪手机讯 5月14日上午消息，小米公司创始人雷军昨晚发出内部信，在手机部门内部成立单独的相机部，以强化手机拍照功能。

根据此内部信说法，“拍照已经成了很多用户选购智能手机的关键因素，用户对于手机拍照的要求也越来越高”，因此成立一个独立部门，集中全公司优势，将小米手机的的拍照做到“世界顶级水平”。相机部由原手机部产品项目部负责人朱丹任总经理，并同时升任手机部副总裁；手机部产品项目部则由王腾负责。

小米公司此举，是给自己手机产品有目的性弥补短板。

此前，小米手机经常以处理器速度快作为卖点，注重简单粗暴的“发烧”体验，但拍照并不算非常好，即便是mix 2这样的旗舰级别产品，主镜头拍照也只能算二线水准。直到小米Note 3，这家公司的手机拍照才算登上了一个新台阶，得到了评测机构机用户的认可。也就是说，小米手机的拍照水准打进行业一线，也就是近一年的事。

DXO给出的小米Note 3得分

在近几年的的手机市场，ov和华为都在手机拍照方面有较大提升，前两者做了很多自拍创新功能吸引年轻用户，华为则更深入的进行了拍照组件研发，3月份P20 Pro发布会与小米Mix 2s发布撞车，但前者的三镜头迅速得到了媒体关注以及用户的认可。

在屏幕摸到天花板，处理器受制于上游产业链的情况下，确实如雷军所说，拍照成了用户选购手机的关键因素。小米成了一个单独部门，补上之前落下的一课，对逐渐细化的手机产品线和用户需求，以及市场宣传来说也是必然过程。（晓光）

附：雷军内部信全文

各位小米的同学：

拍照已经成为很多用户选购智能手机的关键因素，用户对手机拍照的要求也越来越高。

公司决定，在手机部内成立单独的相机部，集中全公司优势资源，一定要把小米手机的拍照品质做到世界顶级水平！任命朱丹担任手机部新组建的相机部总经理。手机部产品项目部由王腾负责。

在过去两年里，朱丹领导手机部的产品项目部的过程中表现优异，公司决定晋升他为手机部副总裁。祝贺朱丹！

此任命立即生效。

雷军