新浪手机> 新机曝光 > 正文

坚果R1提前看 老罗信心十足的原因在这

坚果R1提前看 老罗信心十足的原因在这
2018年05月14日 08:21 手机中国
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　锤子手机在竞争异常激烈的国产市场中，总给人一种特立独行的感觉。也正因如此，喜欢老罗或锤子手机的人对它追捧至极，反对的人也在网上对其不断抨击。可以说每一次锤子发布新产品，都会在网上掀起不小的波浪。

　　5月15日，锤子科技即将在鸟巢举办发布会，正式发布一款有着“次世代旗舰”之称的坚果R1。在产品发布之前，老罗不断抬高用户对于这款产品的预期，称坚果R1是一款革命性的产品，而且鸟巢也完全配得上这款产品的发布，足以看出老罗对坚果R1的信心。

　　目前距离坚果R1的发布还有1天，相信各位对这款旗舰机都有所期待。那么坚果R1将会有哪些进步，又为何被冠以革命性之名？下面我们就来简单汇总一下目前已知的信息，看看能不能从中获得一些关于坚果R1的产品细节。

　　出众的工业设计

　　外观设计是一款手机的基础，也左右着一款手机能否带给人良好的第一印象。目前距离515锤子发布会还有一天时间，但是网络上还是没有曝出一张像样的手机图片，大多数爆料都被老罗辟谣为假的，看来这次锤子科技的保密工作做得还是相当到位的。

　　不过官方好像有意无意地向大家透出了一些坚果R1的信息，几天前京东联合锤子科技邀请了一部分锤友提前上手坚果R1。根据大家的反馈来看，坚果R1的外观依然可圈可点，有锤友表示坚果R1的工业设计还是一如既往的美，看来这次的旗舰机确实值得期待。

　　除此之外，锤子科技产品线&硬件研发副总裁吴德周在4月还曝光了一张疑似坚果R1的截图。根据截图信息来看，坚果R1的顶栏出现了一些小变化，通知/时间等信息全部集中在左侧，中间则空出一块区域。

　　这或许代表着坚果R1很有可能采用三边无边框的全面屏，额头部分仅保留了摄像头和传感器，打造成“美人尖”的设计，从而获得更为宽广的显示区域。

　　至于坚果R1的机身背部，目前仍然什么消息都没有。不过据猜测这部手机依旧采用双摄方案，同时也会保留“Logo+指纹”二合一的方案，不难看出坚果R1在机身外观方面应该依旧属于国产手机的第一梯队。

　　旗舰级硬件配置

　　硬件部分是手机的基础，如果硬件配置不达标，那么再好的软件都无法畅快地运行。综合网络的爆料信息来看，坚果R1搭载骁龙845移动平台是一个板上钉钉的事实，这颗芯片是目前最顶级的芯片，完全配得上坚果R1的旗舰机身份，用它最合适不过了。

坚果R1将搭载骁龙845移动平台坚果R1将搭载骁龙845移动平台

　　目前在售的骁龙845手机并不多见，国产手机更是只有小米MIX 2S一款，锤子科技能这么早“上车”骁龙845，对于锤友们来说一定是一件值得庆贺的事情。当然，供货问题也是值得考虑的一点，如果锤子科技能第一时间推出大量的现货，想必也能让更多的消费者尽早用到搭载骁龙845的旗舰机。

　　骁龙845不只是一款性能出众的芯片，它在GPU方面的提升同样不小。该平台采用Adreno 630 GPU，相比骁龙835，其显示能力提升了35%，功耗降低了30%，所以运行大型手游应该没有任何问题。

　　坚果R1在游戏方面或许也有重大的提升，据锤子科技产品经理朱海舟称，坚果R1的游戏性也很重要，活要全。而且在他看到游戏方面的PPT素材后还表示，坚果R1是一款很燃的产品，在游戏方面会有一个全新的提升，让人倍感期待。

　　在坚果R1上市之前，锤子科技产品线&硬件研发副总裁吴德周在微博发布文章，向众多微博网友分享了一些坚果R1的消息。文章名为“我心中的次世代旗舰”，不难看出锤子科技内部对这款新机的期待值。而在文中吴德周还透露称坚果R1将拥有更大的屏占比以及大幅提升的拍照性能，同时还会加入大家关心的无线快充和线性马达技术，足以看出坚果R1的用料很足。

坚果R1将搭载骁龙845移动平台坚果R1将搭载骁龙845移动平台

　　众所周知，锤子科技的产品在外观方面从未让我们失望过，不足的地方反而是拍照，而且锤子已经很多年没有推出过真正的“旗舰机”，如果坚果R1能将这些短板依次补齐，那么这款机型在外观以及性能方面一定能让众多用户满意。

　　不一样的软件体验

　　有了旗舰级的硬件，自然也需要革命性的软件做配合。硬件部分我们可以通过网络的爆料略知一二，但是软件这种主观体验上的东西，还是很难通过爆料了解。但在坚果3的发布会上，老罗称4月1日的愚人节视频不一定是假的，那么我们或许可以从中看出坚果R1的部分新增功能。

　　我们先来回顾一下愚人节视频中的黑科技，他们分别是：Smartisan Office三大神器、快如短信、超智能侧边栏、十大按钮、敏捷启动器、赛希瑞、天眼寻踪技术、谷百三神搜技术、完全免同步技术以及更大的大爆炸。事实上，如果要完成上述的这些黑科技，用平板电脑或者笔记本电脑或许更好，考虑到老罗此前讲到除了手机以外还有其他新品类的产品，或许这些黑科技都需要这个新品类的产品完成了。

　　锤子科技此前曾发布OneStep（一步）、BigBang（大爆炸）以及Idea Pills（闪念胶囊）等创新功能，而在上述的十大黑科技中，我们也能发现它们的影子。超智能侧边栏、更大的大爆炸、谷百三神搜技术或许就代表着创新功能的全新升级，让手机的体验更好。

　　目前AI已经成为各大手机厂商的热门话题，而锤子科技也为自家的新旗舰打造了赛希瑞和天眼寻踪技术。“赛希瑞”顾名思义，就是比Siri还要好用。目前国内已经有多个厂商打造出更适合国人使用的语音助手，考虑到锤子科技已经与讯飞、三角兽等公司进行过深度合作，那么这个赛希瑞技术，很有可能是一个更好用的语音助手。

　　愚人节视频发布后，坊间曾流传天眼寻踪技术就是眼球追踪技术的新变种。不过考虑到锤子科技的研发实力，这一功能更有可能是图像识别技术。当然，如果锤子能够研发出更为强大的眼球追踪技术，并且能做出创新的交互方式，那真的是太赞了。

　　其实在软件方面我最期待的还是Smartisan Office三大神器以及完全免同步技术，对于长期在办公室的白领来说，Office套件应该是使用频率最高的应用。结合上面的AI功能，我认为锤子科技这次很有可能发布通过语音来控制操作的Office套件，使用语音操作，能比手动操作更为方便，从而提升使用者的工作效率。

　　至于“完全免同步”同步技术，我认为锤子科技将会打造出一款全新的同步软件。此前罗永浩曾在微博中称，Handshaker将在5月15日后暂停更新，要知道这款App被众多Mac用户欢迎，这次能被直接砍掉，一定代表着锤子将推出全新的App。如果锤子能将Handshaker的功能融入新硬件中，或许可以让用户体验更为出色。

　　此前美国的一家名为“Keyssa”的公司推出了一款元件化非接触连接器产品，这是一款微型化、低成本、低功耗、全固态的电磁连接器，如果两个设备均搭载这类连接器，即可在设备之间高速、安全地移动超大文件。如果说轻轻贴上即可完成同步操作，我想用户们也就不再需要Handshaker这类同步工具了吧。

KeyssaKeyssa

　　除了Handshaker外，锤子科技更新欢喜云同步工具的概率也是非常高的。视频中所谓的“完全免同步”，应该是通过全新的方案来处理手机和手机、手机和电脑之间的数据同步，想象还是值得期待的。

　　总结

　　现在距离锤子科技5.15发布会还有一天时间，相信各位和我一样，都对这款“次世代旗舰”充满期待。当然，一定也有人认为罗永浩这次一定会再次“打脸”。那么这台坚果R1究竟是一款改变世界的新作还是一款“打脸之作”，再过一天我们就能知道了。

坚果锤子旗舰
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有