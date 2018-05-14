坚果R1提前看 老罗信心十足的原因在这

锤子手机在竞争异常激烈的国产市场中，总给人一种特立独行的感觉。也正因如此，喜欢老罗或锤子手机的人对它追捧至极，反对的人也在网上对其不断抨击。可以说每一次锤子发布新产品，都会在网上掀起不小的波浪。

5月15日，锤子科技即将在鸟巢举办发布会，正式发布一款有着“次世代旗舰”之称的坚果R1。在产品发布之前，老罗不断抬高用户对于这款产品的预期，称坚果R1是一款革命性的产品，而且鸟巢也完全配得上这款产品的发布，足以看出老罗对坚果R1的信心。

目前距离坚果R1的发布还有1天，相信各位对这款旗舰机都有所期待。那么坚果R1将会有哪些进步，又为何被冠以革命性之名？下面我们就来简单汇总一下目前已知的信息，看看能不能从中获得一些关于坚果R1的产品细节。

出众的工业设计

外观设计是一款手机的基础，也左右着一款手机能否带给人良好的第一印象。目前距离515锤子发布会还有一天时间，但是网络上还是没有曝出一张像样的手机图片，大多数爆料都被老罗辟谣为假的，看来这次锤子科技的保密工作做得还是相当到位的。

不过官方好像有意无意地向大家透出了一些坚果R1的信息，几天前京东联合锤子科技邀请了一部分锤友提前上手坚果R1。根据大家的反馈来看，坚果R1的外观依然可圈可点，有锤友表示坚果R1的工业设计还是一如既往的美，看来这次的旗舰机确实值得期待。

除此之外，锤子科技产品线&硬件研发副总裁吴德周在4月还曝光了一张疑似坚果R1的截图。根据截图信息来看，坚果R1的顶栏出现了一些小变化，通知/时间等信息全部集中在左侧，中间则空出一块区域。

这或许代表着坚果R1很有可能采用三边无边框的全面屏，额头部分仅保留了摄像头和传感器，打造成“美人尖”的设计，从而获得更为宽广的显示区域。

至于坚果R1的机身背部，目前仍然什么消息都没有。不过据猜测这部手机依旧采用双摄方案，同时也会保留“Logo+指纹”二合一的方案，不难看出坚果R1在机身外观方面应该依旧属于国产手机的第一梯队。

旗舰级硬件配置

硬件部分是手机的基础，如果硬件配置不达标，那么再好的软件都无法畅快地运行。综合网络的爆料信息来看，坚果R1搭载骁龙845移动平台是一个板上钉钉的事实，这颗芯片是目前最顶级的芯片，完全配得上坚果R1的旗舰机身份，用它最合适不过了。

坚果R1将搭载骁龙845移动平台

目前在售的骁龙845手机并不多见，国产手机更是只有小米MIX 2S一款，锤子科技能这么早“上车”骁龙845，对于锤友们来说一定是一件值得庆贺的事情。当然，供货问题也是值得考虑的一点，如果锤子科技能第一时间推出大量的现货，想必也能让更多的消费者尽早用到搭载骁龙845的旗舰机。

骁龙845不只是一款性能出众的芯片，它在GPU方面的提升同样不小。该平台采用Adreno 630 GPU，相比骁龙835，其显示能力提升了35%，功耗降低了30%，所以运行大型手游应该没有任何问题。

坚果R1在游戏方面或许也有重大的提升，据锤子科技产品经理朱海舟称，坚果R1的游戏性也很重要，活要全。而且在他看到游戏方面的PPT素材后还表示，坚果R1是一款很燃的产品，在游戏方面会有一个全新的提升，让人倍感期待。

在坚果R1上市之前，锤子科技产品线&硬件研发副总裁吴德周在微博发布文章，向众多微博网友分享了一些坚果R1的消息。文章名为“我心中的次世代旗舰”，不难看出锤子科技内部对这款新机的期待值。而在文中吴德周还透露称坚果R1将拥有更大的屏占比以及大幅提升的拍照性能，同时还会加入大家关心的无线快充和线性马达技术，足以看出坚果R1的用料很足。

坚果R1将搭载骁龙845移动平台

众所周知，锤子科技的产品在外观方面从未让我们失望过，不足的地方反而是拍照，而且锤子已经很多年没有推出过真正的“旗舰机”，如果坚果R1能将这些短板依次补齐，那么这款机型在外观以及性能方面一定能让众多用户满意。

不一样的软件体验

有了旗舰级的硬件，自然也需要革命性的软件做配合。硬件部分我们可以通过网络的爆料略知一二，但是软件这种主观体验上的东西，还是很难通过爆料了解。但在坚果3的发布会上，老罗称4月1日的愚人节视频不一定是假的，那么我们或许可以从中看出坚果R1的部分新增功能。

我们先来回顾一下愚人节视频中的黑科技，他们分别是：Smartisan Office三大神器、快如短信、超智能侧边栏、十大按钮、敏捷启动器、赛希瑞、天眼寻踪技术、谷百三神搜技术、完全免同步技术以及更大的大爆炸。事实上，如果要完成上述的这些黑科技，用平板电脑或者笔记本电脑或许更好，考虑到老罗此前讲到除了手机以外还有其他新品类的产品，或许这些黑科技都需要这个新品类的产品完成了。

锤子科技此前曾发布OneStep（一步）、BigBang（大爆炸）以及Idea Pills（闪念胶囊）等创新功能，而在上述的十大黑科技中，我们也能发现它们的影子。超智能侧边栏、更大的大爆炸、谷百三神搜技术或许就代表着创新功能的全新升级，让手机的体验更好。

目前AI已经成为各大手机厂商的热门话题，而锤子科技也为自家的新旗舰打造了赛希瑞和天眼寻踪技术。“赛希瑞”顾名思义，就是比Siri还要好用。目前国内已经有多个厂商打造出更适合国人使用的语音助手，考虑到锤子科技已经与讯飞、三角兽等公司进行过深度合作，那么这个赛希瑞技术，很有可能是一个更好用的语音助手。

愚人节视频发布后，坊间曾流传天眼寻踪技术就是眼球追踪技术的新变种。不过考虑到锤子科技的研发实力，这一功能更有可能是图像识别技术。当然，如果锤子能够研发出更为强大的眼球追踪技术，并且能做出创新的交互方式，那真的是太赞了。

其实在软件方面我最期待的还是Smartisan Office三大神器以及完全免同步技术，对于长期在办公室的白领来说，Office套件应该是使用频率最高的应用。结合上面的AI功能，我认为锤子科技这次很有可能发布通过语音来控制操作的Office套件，使用语音操作，能比手动操作更为方便，从而提升使用者的工作效率。

至于“完全免同步”同步技术，我认为锤子科技将会打造出一款全新的同步软件。此前罗永浩曾在微博中称，Handshaker将在5月15日后暂停更新，要知道这款App被众多Mac用户欢迎，这次能被直接砍掉，一定代表着锤子将推出全新的App。如果锤子能将Handshaker的功能融入新硬件中，或许可以让用户体验更为出色。

此前美国的一家名为“Keyssa”的公司推出了一款元件化非接触连接器产品，这是一款微型化、低成本、低功耗、全固态的电磁连接器，如果两个设备均搭载这类连接器，即可在设备之间高速、安全地移动超大文件。如果说轻轻贴上即可完成同步操作，我想用户们也就不再需要Handshaker这类同步工具了吧。

Keyssa

除了Handshaker外，锤子科技更新欢喜云同步工具的概率也是非常高的。视频中所谓的“完全免同步”，应该是通过全新的方案来处理手机和手机、手机和电脑之间的数据同步，想象还是值得期待的。

总结

现在距离锤子科技5.15发布会还有一天时间，相信各位和我一样，都对这款“次世代旗舰”充满期待。当然，一定也有人认为罗永浩这次一定会再次“打脸”。那么这台坚果R1究竟是一款改变世界的新作还是一款“打脸之作”，再过一天我们就能知道了。