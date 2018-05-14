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一大波小米新机现身：含小米7 Lite、MIX 3S等等

一大波小米新机现身：含小米7 Lite、MIX 3S等等
2018年05月14日 08:02 快科技
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　　很多人翘首以盼的小米7突然传言有变，小米在5月/6月份真正要推出的旗舰产品其实是小米8周年纪念版。

　　虽说8周年看起来其实并没啥特别的纪念意义，不过，若是从小米提交IPO申请来看的话， 还是谈得上里程碑的。

　　现在，关于小米新机，有了更多的信息浮出水面。

　　欧亚经济委员会的官网中，列出了一批小米尚未发布的产品，包括MI 7 Lite、小米S1/S2/S3、红米S1/S3、小米MIX 3s、红米Note 6系列等。

　　其中，小米7 Lite、小米MIX 3s无疑最为让人期待。由于小米在海外产品的定名上不完全和国内同步，所以小米7 Lite可能会是基于小米8周年纪念版或者小米7做的减配型号， 参与“动刀”的硬件包括内存、摄像头数量、指纹/3D结构光的取舍等。

　　至于小米MIX 3s，距离发布应该还有比较长的时间。而小米S系就更难描摹大致的形态了，笔者猜测可能会是基于红米S系加入NFC功能以及配备更好的处理器芯片。

　　随着5月份一加、HTC等又一波骁龙845手机推出，OPPO预览了3D结构光技术，小米7/8周年纪念版的压力也陡增，几乎不容许再慢慢打磨了，推出可谓迫在眉睫。

　　配置方面，小米7/8周年纪念版的骁龙845、8G内存、无线快充、双摄等基本没悬念，重点就是外形（是否刘海屏）、版本划分和黑科技加成多少上了，你说呢？

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