5G移动网络标准是如何出炉的

5G标准是如何出炉的？

5G标准的投票有何玄机？

5G标准的投票有何玄机？

本文将尽量以通俗的语言解释上面三个问题。首先是5G的使用场景，与绝大多数读者关系最为密切的是eMMB场景，也就是我们常用的手机移动数据网络，下面我们将围绕这个场景展开叙述。

5G通信分为控制信道和数据信道，控制信道主要传输指令和同步数据参数等，数据信道主要传输数据。对于标准的主导企业，主要有高通（美国）、华为（中国）和Accelercomm（欧盟）。

如果把整个数据比作“货车”，控制信道相当于控制货车行驶系统，通过接收指令控制货车的行进，数据信道相当于货车的货箱负责装载货物数据。高通、华为、Accelercomm作为“货车”的整车供应商参与竞争。

第一回合：数据信道之争

首先讨论的是数据信道编码方案需要一种还是多种？如果需要多种方案，如何做出选择？

短码代表常用的普通数据，长码代表大型数据，而高通LDPC在大型数据封装性能上展现出明显的优势，经过进一步的投票，3GPP做出如下决定：数据信道采用长短两种编码，其中长码采用绝大多数企业赞同的高通LDPC方案。对于短码以及长短码的界定，留到后续的讨论中决定。

我们仍以货车作为例子，短码相当于普通货箱、长码相当于大型货箱。在本轮投票中，除了华为之外的全部企业在选择了高通作为加长货箱的供应商，最终大型货舱供应商确定为高通，至于普通货箱和两种货箱吨位的界定，留到后续讨论决定。

第二回合：控制信道之争

第一轮高通LDPC在数据传输性能方面拥有的明显优势，而本轮华为Polar方案则展现出在可靠性方面的优势。

本轮争议中，3GPP决定，华为Polar成为5G的控制信道的国际编码标准。

我们仍以货车作为例子，华为在此轮竞标中，以绝对优势成为控制行驶系统的供应商。

第三回合：数据信道短码之争

本轮争议中，华为Polar在支持数量上接近对手的一倍、但是根据投票规则，采用权重而非数量决定。最终，3GPP裁定，高通LDPC获得数据信道短码的国际标准。至此，华为Polar成为控制信道的国际编码标准，高通LDPC则成为数据信道的国际编码标准。

我们仍以货车作为例子，短码相当于普通货箱、长码相当于大型货箱。虽然选择华为的人数众多，但选择高通的决定权更重，最终普通货箱花落高通。至此，高通成为了全部货箱的供应商，华为则专注于解决货车行驶控制系统。