一个小学生帮漫威树生物 Groot 写了简历

本文来自爱范儿

上周，有位老师在 Facebook 上分享了超可爱的一份学生作业，题目是，选一个漫威角色写简历和求职信。

哪个漫威英雄会是小学生最爱？钢铁侠、金刚狼还是雷神？都不是。一位机智的小学生，选择了树生物 Groot：

Name Groot Address I am groot Email i am groot Phone number i am groot

（图片来源：Facebook）

作为银河护卫队的一员，人形树生物 Groot，拥有强大的再生能力，但语言表达相当贫乏。贫乏到什么程度呢？全剧只有一句台词：

I am Groot。

（图片来源：Pinterest）

这位小学生的作业真是抓住了“唯一”的重点。这份作业在 Facebook 和 Twitter 获得了十多万转发。当导演 《银河护卫队》James Gunn 证实 Groot 的最后一句话不再是 I am Groot，可哭倒了一大批粉丝们。

（漫威“心碎”梗，图片来源：Facebook）

漫威粉们，你会为哪位角色写份简历？

钢铁侠的自我介绍：天才，亿万富翁，花花公子，慈善家

钢铁侠最近的烦恼应该不是失眠，而是没日没夜制作的钢铁战甲被盗了。据外媒消息，《复联 3》上映前夕，2008 年《钢铁侠》中小罗伯特·唐尼（Robert Downey Jr。 ）所穿红金色战甲被盗。关于脱掉战甲，早在 2012 年《复联》里钢铁侠就回答过死对头：

美国队长：Big man in a suit of armor。 Take that off。 What are you？ 钢铁侠：Genius， billionaire， playboy， philanthropist。

（图片来源：3DMGame）

没有了战甲的钢铁侠，依然是天才、亿万富翁、花花公子和慈善家。况且，漫威给钢铁侠准备的战甲多达 51 套，钢铁侠可不会没装备。

雷神：没有锤子我做不到

（图片来源：毒舌电影）

对雷神来说，还有什么比他的小锤锤重要，还有经历什么比小锤锤更辉煌？

系列前两部雷神的小锤锤可谓无所不能，拥有它即可上天入地，当个又傻又大力的神。但在《雷神 3：诸神黄昏》的开场，小锤锤就被死亡女神海拉“捏爆”了，从此，雷神不得不开始惨兮兮的寻找自我之路。

所以说，得罪谁都不要得罪女人。

（《雷神3》海拉捏爆锤子，图片来源：冒生牌）

索尔，你可是雷霆之神啊，你是锤子之神吗？

雷神还是听你爸奥丁的吧，没有了锤子的你，才能走“有脑”路线。

插播一下隔壁 DC 的蝙蝠侠简历：我的超能力是很有钱

韦恩老爷炫富无下限，对，他的超能力就是很有钱。粉丝们可以比较下，到底是集天才、亿万富翁、花花公子和慈善家于一身的钢铁侠有钱，还是哥谭高富帅蝙蝠侠老爷有钱。

看完《复联 3》，他们的简历是否需要改一改？