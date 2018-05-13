新浪手机> 新机曝光 > 正文

一个小学生帮漫威树生物 Groot 写了简历

一个小学生帮漫威树生物 Groot 写了简历
2018年05月13日 07:03 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　本文来自爱范儿

　　上周，有位老师在 Facebook 上分享了超可爱的一份学生作业，题目是，选一个漫威角色写简历和求职信。

　　哪个漫威英雄会是小学生最爱？钢铁侠、金刚狼还是雷神？都不是。一位机智的小学生，选择了树生物 Groot：

Name Groot

Address I am groot

Email i am groot

Phone number i am groot

（图片来源：Facebook）（图片来源：Facebook）

　　作为银河护卫队的一员，人形树生物 Groot，拥有强大的再生能力，但语言表达相当贫乏。贫乏到什么程度呢？全剧只有一句台词：

I am Groot。

（图片来源：Pinterest）（图片来源：Pinterest）

　　这位小学生的作业真是抓住了“唯一”的重点。这份作业在 Facebook 和 Twitter 获得了十多万转发。当导演 《银河护卫队》James Gunn 证实 Groot 的最后一句话不再是 I am Groot，可哭倒了一大批粉丝们。

（漫威“心碎”梗，图片来源：Facebook）（漫威“心碎”梗，图片来源：Facebook）

　　漫威粉们，你会为哪位角色写份简历？

　　钢铁侠的自我介绍：天才，亿万富翁，花花公子，慈善家

　　钢铁侠最近的烦恼应该不是失眠，而是没日没夜制作的钢铁战甲被盗了。据外媒消息，《复联 3》上映前夕，2008 年《钢铁侠》中小罗伯特·唐尼（Robert Downey Jr。 ）所穿红金色战甲被盗。关于脱掉战甲，早在 2012 年《复联》里钢铁侠就回答过死对头：

美国队长：Big man in a suit of armor。 Take that off。 What are you？

钢铁侠：Genius， billionaire， playboy， philanthropist。

（图片来源：3DMGame）（图片来源：3DMGame）

　　没有了战甲的钢铁侠，依然是天才、亿万富翁、花花公子和慈善家。况且，漫威给钢铁侠准备的战甲多达 51 套，钢铁侠可不会没装备。

　　雷神：没有锤子我做不到

（图片来源：毒舌电影）（图片来源：毒舌电影）

　　对雷神来说，还有什么比他的小锤锤重要，还有经历什么比小锤锤更辉煌？

　　系列前两部雷神的小锤锤可谓无所不能，拥有它即可上天入地，当个又傻又大力的神。但在《雷神 3：诸神黄昏》的开场，小锤锤就被死亡女神海拉“捏爆”了，从此，雷神不得不开始惨兮兮的寻找自我之路。

　　所以说，得罪谁都不要得罪女人。

（《雷神3》海拉捏爆锤子，图片来源：冒生牌）（《雷神3》海拉捏爆锤子，图片来源：冒生牌）

索尔，你可是雷霆之神啊，你是锤子之神吗？

　　雷神还是听你爸奥丁的吧，没有了锤子的你，才能走“有脑”路线。

　　插播一下隔壁 DC 的蝙蝠侠简历：我的超能力是很有钱

　　韦恩老爷炫富无下限，对，他的超能力就是很有钱。粉丝们可以比较下，到底是集天才、亿万富翁、花花公子和慈善家于一身的钢铁侠有钱，还是哥谭高富帅蝙蝠侠老爷有钱。

　　看完《复联 3》，他们的简历是否需要改一改？

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有