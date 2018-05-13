iPhone SE二代尚未发布 保护壳已开订

根据之前的消息，预计苹果将在今年6月的苹果全球开发者大会WWDC上发布苹果iPhone SE二代，如今，该机离发布时间还有一个月时间，就已经有第三方手机壳制造商Olixar以及零售商MobileFun开始接受iPhone SE 2 屏幕保护膜的预购。下面一起来看详情。

Olixar iPhone SE 2手机膜

Olixar iPhone SE 2手机膜

Olixar iPhone SE 2手机壳

从渲染图可以看到，Olixar制造商的FlexiShield iPhone SE 2018款保护壳共有蓝、黑、紫三种颜色可选。而从渲染图中还可以窥到苹果 iPhone SE 2的后壳很有可能采用玻璃材质，而非金属或者塑料材质。摄像头的个头看起来也更大一些。看起来这些手机壳制造商知道的产品细节很丰富。不过对于预订手机壳这件事儿，不知道有多少用户打算订购。