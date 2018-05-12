阿拉斯加人爱吃的并不是鳕鱼堡 全球麦当劳了解一下

虽然麦当劳在国内出售阿拉斯加鳕鱼堡，但在现实中的阿拉斯加，当地人其实另有所爱。

在这个位于美国领土西北角、无限接近北极的半岛，也许是因为终年严寒，人们更倾向于用高热量的食品来为自己囤积能量。

简单点来说就是，我们爱吃肉。

麦当劳在阿拉斯加州特别推出的限定版汉堡就是专为肉食爱好者准备的。这款名为德纳利（Denali Mac）的汉堡虽然本质上就是一个巨无霸，但特制的超大牛肉饼以及独家配方酱汁让它拥有了更加特别的阿拉斯加风味。

为它取名为“德纳利”，也是为了向阿拉斯加州——事实上也是北美地区最高峰的德纳利山致敬。（也许是因为肉饼叠得像山那么高？）

此前，这座山峰的名字曾叫“麦金利”（McKinley），是为了纪念美国前总统威廉·麦金利；但为了表达对当地原住民的尊重，奥巴马在 2015 年签署了指令，将山的名字重新改为“德纳利”，因为在原住民的语言中，“德纳利”意为“高峰”，这座高山在他们心中有着无法取代的神圣地位。

因此，在 2006 年就推出的这款阿拉斯加限定版巨无霸，也跟着改了名。因为这款汉堡就像阿拉斯加当地的文化一样，在承袭经典和传统的同时，也具有强烈的当地特色。

这跟麦当劳近些年在市场推广中所采取的营销策略多少有点异曲同工之妙。尽管在很多人看来，快餐界的另一大巨头——肯德基往往更擅长于进行“本土化”的操作，但麦当劳也很会在保持经典的基础上、利用当地的特色来做文章。

正如前面提到的阿拉斯加“德纳利”巨无霸一样，麦当劳在很多市场中都推出了类似的当地限定版汉堡。

比如，来自法国的这款限定汉堡。老实说，从外形来看它更像是一个法棍三明治，不过中间夹着的埃曼塔芝士（Emmental）以及芥末酱为传统的牛肉饼平添了一抹法式风情。（赛百味：喵喵喵？）

只有荷兰才有的这款可乐饼汉堡（McKroket），真的算是麦当劳地区限定中的一个经典了。把原来汉堡中的牛肉饼裹上芝士和面糊去炸，最后再抹上一层调配过的特殊酱汁，嗯，卡路里炸弹了解一下？

而在一向在吸引妹子眼光方面毫不手软的日本市场，麦当劳也曾推出过一种樱花汉堡。汉堡外层的面包中添加了樱花瓣，因此粉嫩的色彩之外还带着一丝香气；而汉堡中常被用来调味的酸黄瓜，也被替换成了粉色的“樱花萝卜”泡菜。

有一个来自意大利的小哥就是金拱门的迷弟，他在去世界各地旅行时，一定会找家麦当劳常常当地的特色产品。

在香港，他品尝了具有中国特色的麦当劳牛肉蛋米汉堡，表示非常喜欢。

在他的故乡意大利，他最爱一款加了榛子酱的巧克力汉堡。（真的不是好丽友么？）

这款来自日本冲绳的蟹肉汉堡虽然听起来很厉害，但无论是味道和口感，都没能赢得小哥的心。他最后只给出了 2 星的评价。

除了汉堡之外，麦当劳的其他地区限定产品也是这位小哥的心头好。尤其是泰国地区出的米饭套餐，他觉得比中国的米饭还要好吃。

当然，哪怕他已经走过了很多国家，如今在全球 119 个国家均开有分店的麦当劳，仍然是一个值得探索的宝库。遗憾的是，小哥现在已经不再特别去到处找麦当劳了，他在自己的推特账号上表示：“今后我只吃自己想吃的。”

（小哥已经“染指”过的麦当劳，图片来自：Travlling McDonald’s）

看来，这个麦当劳探索之旅，只能由感兴趣的你来继续完成了。