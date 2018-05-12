搭上微软快车 三星无线AR/VR头盔今夏就到

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库克船长正在打造AR眼镜已经传了很久，但要看到实物恐怕得等2020年。另一边的三星却动作神速，他们拉上微软一起，计划在今年8月的柏林IFA电子展上展示无线智能头戴式设备——一台混合了AR/VR功能的设备。

三星此前已经发布过混合现实头盔，但那款名叫Odyssey的设备需要与电脑连线才能使用。此次的无线版当然会搭载三星自家的处理器和传感器，而比起苹果，他们最大的优势在于能生产头戴式设备所需的OLED屏幕，这可是最关键的零部件。

三星 Odyssey

硬件自己一手掌握，软件系统则交给了微软。三星微软过去在手机系统上多有摩擦，不过现在已经和解。新的AR/VR头盔将继续使用Windows MR平台，微软的解决方案可以大大缩短三星AR/VR软件研发过程，Windows MR平台拥有丰富的游戏和应用生态系统，并且还有大量的用户。

然而和苹果在创新性产品上频频跳票相比，三星在这方面的记录也好不到哪去。他们规划已久的可折叠手机Galaxy X迟迟未到，AI语音助手Bixby赶工首发后，用户体验也不佳。我们在夏天的柏林IFA电子展上是否真能见到这款产品，它又能达到几成功力，还是一个大大问号。