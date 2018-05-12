如何反击那些可恶的《复仇者联盟3：无限战争》剧透

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从首映到现在不到二十个小时的时间里，《复仇者联盟3：无限战争》已经轻松席卷3亿，各大院线IMAX、杜比影院座位甚至已经排满到下个工作日。也就是说，这个周末，还没买票的你，是看不到高画质复联3的。

看不到也就算了，重点是一夜之间朋友圈、微博的小伙伴们都是转身变成大佬，纷纷晒首映，谈剧情。

可恶，你们这群人怎么就这么多首映票！

接下来的一个周末除非不上网，看样子是躲不过复联3的讨论了。比起自戳双眼，不如主动出击，愉快的度过周末才是正经事。

反击方式一：先把小伙伴们夸一遍

让小伙伴住嘴最有效的方式是先把看过复联3的小伙伴们都夸一遍，并且把对方还来不及发剧透的行为升华成坚持不剧透的高贵品质。

当然，你也可以试着威胁小伙伴，前提是你要长得好看。

反击方式二：假装已经知道了剧情

加入首映狂欢其实更容易隐藏没来得及看首映的尴尬，但反过来想，别人熬了夜还要按时上班，你可是睡了一个美容觉。重点是，其实一图流转发，就算不知道剧情也能跟着大家一起high。

例如人物划分流：

吐槽流：

脑洞流：

或者你是个美工，可以考虑一下灭霸的Adobe手套

如果被问到为什么没有Premiere，那是因为：

如果嫌麻烦，直接开骂还是非常直接的：

实在不行，类似“这片子看起来与小时代评分相当”这样的终极杀招也可以考虑一下。

反击方式三：找个普通影厅先看起来

讲真，找个普通院线看起来其实是最稳妥的，虽然IMAX和杜比影院座位告罄，但普通院线通常不会满座。如果选到一些特色影院，说不定还能获得一些意想不到的效果，以上海为例：

上影4K RealD厅

Real-D在3D影院刚开始普及的时候曾经被认为发展的趋势之一，技术的自信源自于Z屏投影机偏光设备，能够有效消除画面闪屏，即使用被动式眼镜也能看出不错的3D效果。另外一个则是采用了高反射率的金属屏，用来提升放映系统的亮度。好吧，如果放在5年前，以上技术确实听起来挺厉害。

金逸影城中环店 SONY厅

整个影厅可以容纳312个人，从观影的角度来说，不会觉得屏幕过大，算是比较舒服的视角。电影没开始前，屏幕两侧的安全出口的灯光十分明显，但在电影放映后，不会受到其影响。

大光明影院

大光明影院的原型应该是一座大型剧院，只是它不像美琪大戏院那样保留了自己的剧院形式，而是和其他老剧场那样开发出了更多的服务类型。凭借着原有的设计基础，现在它是上海市内最具特色的影院之一。

更详细的横评和推荐可以点击这里，小编当年为了看完所有院线可是把屁股坐疼了。

如果可以，我们还是建议选择效果好的影院作为二刷或者首刷参考，比起防剧透，获得优秀的观影体验和深入了解漫威电影宇宙的爱恨情仇还是相当带感的。毕竟景甜出任下一作漫威电影主角的谣言，还真的有人相信了呢。