想用Apple Pay赚更多钱，苹果要和高盛出联名信用卡

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苹果正在不遗余力地推广自家的支付工具 Apple Pay，但他们已经不满足于只是拉拢更多银行的支持，下一步的动作是推出信用卡。

别误会，不是苹果自己要发行信用卡了，据《华尔街日报》消息，苹果正在与高盛集团合作，准备在 2019 年初推出联名信用卡。

与银行合作，苹果已有过先例，巴克莱银行早在 2005 年就发行了苹果的联名卡，并在 2014 年升级为 Barclaycard Visa with Apple Rewards 信用卡（巴克莱苹果奖励 Visa 卡），提供苹果店内消费 3 倍积分、苹果产品免息分期付款等权益。

而据知情人透露，高盛集团将取代巴克莱成为苹果新的金融合作伙伴。这张新的信用卡将是一张 Apple Pay 联名卡，因此该卡的权益必然也是主打 NFC 支付。

问世近 4 年来，Apple Pay 尽管拥有良好的体验，目前也已经推广到数十个国家地区，但受制于硬件和人们的使用习惯，目前普及率仍很低，最新的报告显示全球只有 16% 的用户使用 Apple Pay，其发展速度未达到公司预期。

此外，在移动支付方面，苹果还面临着 Google、Paypal 等互联网厂商以及沃尔玛等零售企业的竞争，这些公司都在试图推行自己的支付工具。

科技公司与银行在联名卡方面合作得比较好的当属亚马逊，他们和大通银行（Chase）推出亚马逊联名卡多年，其持卡人可享受在亚马逊购物 3% 的返现，Prime 会员更是高达 5%，在餐馆、加油站和药房等场所消费，也有 2% 的返现，其他消费返现比例则为 1%。

而相比于巴克莱、大通等银行，个人金融此前并非高盛的主营业务，但自金融危机以来，高盛的收入下跌了三分之二，因此也开始尝试开展个人银行业务以弥补证券交易市场的不景气，例如推出在线账户和个人借贷等，信用卡和理财工具也是高盛正在探索的方向，不过在花旗银行、大通等在信用卡领域深耕多年的银行面前，高盛也只能算个萌新，若能与苹果合作，对其信用卡业务的无疑是一次质的提升。

而通过高盛的推广和移动支付业务，再加上店内收银员的推销，Apple Pay 或许能进一步扩大知名度。

在与巴克莱银行的合作中，苹果放弃了佣金抽成，并以免息贷款的形式回馈给了消费者。但这次与高盛联手，苹果想要的不只是 Apple Pay 的普及，还想获得收入上的增长。

目前在美国，苹果对信用卡通过 Apple Pay 的交易每笔收取 0.15% 的手续费，爆料人称与高盛达成协议后，苹果对这张新联名卡的手续费抽成可能是普通卡的 2 倍，这能为苹果贡献不小的收入。

两家公司都拒绝对此消息发表评论，至于这张卡会采用哪家卡组织暂时也不得而知，但苹果与 Visa 有长期合作关系，我们上文提到的巴克莱苹果联名卡就是一张 Visa 卡。