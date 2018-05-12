努比亚Z18详细爆料：骁龙顶级芯片+真全面屏设计

本文来自太平洋电脑网

前些天，努比亚智能手机总经理倪飞在微博上透露，新旗舰将会采用全新的全面屏3.0。近日，微博博主@新潮电子徐林在微博上透露，其已经拿到努比亚Z18真机，并对努比亚新旗舰进行了详细曝光，同时还配上一张努比亚Z18真机图。如此详细的爆料，可谓让牛仔们激动不已。

据@新潮电子徐林描述，努比亚Z18确定搭载骁龙845顶级处理器，RAM、ROM都是能用最大就用最大的。机身正面背面边缘微弧设计，带来更佳手感。努比亚独创AI相比Z17S带来更好的拍照效果。另外，定制的LCD屏幕，借着之前无边框屏幕的技术来到全面屏3.0时代，堪称业界顶级LCD屏幕。

此外，@新潮电子徐林还对新机的续航能力进行了夸赞。据其描述，借着红魔上的UI和电池续航的进一步调教，跑了一次安兔兔和做了一次安兔兔的压力测试，只掉了5%的电，续航非常给力。而从徐林曝光的那张真机图来看，努比亚Z18的通知栏已经显示到了屏幕的顶部，可见其没有额头。

结合之前的传闻看，努比亚Z18将采用美人尖的全面屏设计，从图片上我们看到最中间的一点出现了一个白色亮斑，这很有可能就是美人尖的位置，官方海报曾有过暗示（注意“全面屏3.0”海报文字中“。”的位置）。一直以来，努比亚的旗舰机都能给大家带来许多惊喜，相信此次也不例外，更多详细信息则需要等到发布会来揭晓。