全球首家区块链商店登陆香港 给你一整套挖矿设备

新浪数码讯 5月11日下午消息，区块链产品集合商店31BlockChain今日下午在香港正式开业，这家直营店是全球第一家区块链产品集合商店，其中售卖的产品为三角形主机。

三角形主机实拍图

三角形主机在今年1月12日正式开启预售，曾亮相于CES，这是一款基于区块链技术的硬件产品。其外观采用了三角形的造型，并且有木质外壳及金属支架的加持。在配置方面，这款产品拥有两个USB 3.0接口，一个电源按键，可以方便地与外接设备相连，机身侧面有散热孔。在机身上，则是3.5毫米耳机接口、RJ45网线接口，HDMI接口、USB 3.0接口和电源接口。

用户使用三角形主机可以实现“挖矿”功能，将闲置的存储空间和带宽转化为数字货币（锐角币），并可以通过分享、共享等方式，赚取一定价值的锐角币，而且用户可以在交易所将相应的锐角币转化为比特币，以实现数字货币的盈利。但其创始人表示，三角形主机并不会承诺用户盈利、年化等问题，这仅是一个可以获得数字货币的机会。

目前8万锐角币可以兑换一个比特币，每天的产量约为100-140锐角币，也就是说，使用这个电脑挖一年，可以挖半个比特币（比特币价格不跌的情况下）。

三角形主机直营店在5月1日启动试运营，每台三角形主机的价格为7880港币，截止到5月10日，已有400万港币的销售额。在5月11日下午，三角形主机直营店正式开启营业，创始人高胜利出席并参加剪彩仪式。

三角形主机直营店正式开启营业

在与创始人的对话中他谈到，目前的直营店仅有三角形主机这一款产品，在今年的Q3季度会发布第二代产品，在全新的主机中，会加入安全芯片，并搭载更高配的处理器，机身上会加入音箱的设计。

对于目前的区块链手机，高胜利也提到，31BlockChain正在着手打造一款可以搭配三角形主机的区块链手机，这款手机预计会在今年Q4发布，搭载骁龙835处理器。同第二代主机一样，这款手机会拥有一颗加密芯片，并可以和电脑做交互，在手机上查看挖矿的情况等。

三角形主机的区块链手机

在明年，第二代手机产品也可能会出现，其将会搭载最新的处理器，并拥有双摄、全面屏、面部解锁等功能。当然，这款手机会面向大众开放售卖，但目标人群依然会是关注区块链的群体。

新浪点评：

区块链作为最火热的话题，永远不会缺少产品来为其造势，31BlockChain直营店的出现，标志着区块链已经开始逐步落地，并会在未来走进用户的日常生活，而未来的手机更是对其融入生活的最佳注解。（震霄）