新浪手机> 新机曝光 > 正文

全球首家区块链商店登陆香港 给你一整套挖矿设备

全球首家区块链商店登陆香港 给你一整套挖矿设备
2018年05月11日 16:50 新浪数码
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪数码讯 5月11日下午消息，区块链产品集合商店31BlockChain今日下午在香港正式开业，这家直营店是全球第一家区块链产品集合商店，其中售卖的产品为三角形主机。

三角形主机实拍图三角形主机实拍图

　　三角形主机在今年1月12日正式开启预售，曾亮相于CES，这是一款基于区块链技术的硬件产品。其外观采用了三角形的造型，并且有木质外壳及金属支架的加持。在配置方面，这款产品拥有两个USB 3.0接口，一个电源按键，可以方便地与外接设备相连，机身侧面有散热孔。在机身上，则是3.5毫米耳机接口、RJ45网线接口，HDMI接口、USB 3.0接口和电源接口。

　　用户使用三角形主机可以实现“挖矿”功能，将闲置的存储空间和带宽转化为数字货币（锐角币），并可以通过分享、共享等方式，赚取一定价值的锐角币，而且用户可以在交易所将相应的锐角币转化为比特币，以实现数字货币的盈利。但其创始人表示，三角形主机并不会承诺用户盈利、年化等问题，这仅是一个可以获得数字货币的机会。

　　目前8万锐角币可以兑换一个比特币，每天的产量约为100-140锐角币，也就是说，使用这个电脑挖一年，可以挖半个比特币（比特币价格不跌的情况下）。

　　三角形主机直营店在5月1日启动试运营，每台三角形主机的价格为7880港币，截止到5月10日，已有400万港币的销售额。在5月11日下午，三角形主机直营店正式开启营业，创始人高胜利出席并参加剪彩仪式。

三角形主机直营店正式开启营业三角形主机直营店正式开启营业

　　在与创始人的对话中他谈到，目前的直营店仅有三角形主机这一款产品，在今年的Q3季度会发布第二代产品，在全新的主机中，会加入安全芯片，并搭载更高配的处理器，机身上会加入音箱的设计。

　　对于目前的区块链手机，高胜利也提到，31BlockChain正在着手打造一款可以搭配三角形主机的区块链手机，这款手机预计会在今年Q4发布，搭载骁龙835处理器。同第二代主机一样，这款手机会拥有一颗加密芯片，并可以和电脑做交互，在手机上查看挖矿的情况等。

三角形主机区块链手机三角形主机的区块链手机

　　在明年，第二代手机产品也可能会出现，其将会搭载最新的处理器，并拥有双摄、全面屏、面部解锁等功能。当然，这款手机会面向大众开放售卖，但目标人群依然会是关注区块链的群体。

　　新浪点评：

　　区块链作为最火热的话题，永远不会缺少产品来为其造势，31BlockChain直营店的出现，标志着区块链已经开始逐步落地，并会在未来走进用户的日常生活，而未来的手机更是对其融入生活的最佳注解。（震霄）

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有