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科普：“联想5G标准投票”事件你没留意的三个关键点

科普：“联想5G标准投票”事件你没留意的三个关键点
2018年05月11日 11:54 新浪手机
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　　最近，知乎、新浪微博等社交平台上“联想为什么不给华为投票” “联想不支持Polar方案”等帖子频传；而联想也做出了自己的回应“投了”。抛开这种2016年的乌龙如今是怎么挖出来另有新故事的不提，我们今天就来强行科普一波“这个5G协议投票为啥如此重要，主办方3GPP又是什么来头”。不然这些都不知道，岂不是真沦为看热闹的了。

　　一、主办方3GPP究竟什么来头

　　概念先行，先来一段百度百科：

3GPP成立于1998年12月，多个电信标准组织伙伴签署了《第三代伙伴计划协议》。随后3GPP的工作范围得到了改进，增加了对UTRA长期演进系统的研究和标准制定。目前欧洲ETSI、美国TIA、日本TTC、ARIB、韩国TTA以及我国CCSA作为3GPP的6个组织伙伴（OP）。目前独立成员有300多家，此外，3GPP还有TD-SCDMA产业联盟（TDIA）、TD-SCDMA论坛、CDMA发展组织（CDG）等13个市场伙伴（MRP）

　　解释起来就是3GPP是一个在全球范围通信领域有强大影响力的行业协会；由于成立早，成员范围几乎涵盖整个行业，其在业内基本充当了“协调成员矛盾、指定新的规定和协议”的地位。这种影响力从2G时代一直延续到如今4G，能量可见一般。

出身情况大家了解下出身情况大家了解下

　　不过毕竟网友说了，虽然上面说的成员可能在每个区域都是怪兽级别的存在，但是我们在行业外感受不到。那我们举个例子，3G到4G时期，3GPP领头支持UMTS，而唯一有机会撼动这个协会的另一家协会支持CDMA；如今你看全球电信网络的情况就知道输赢了。

　　举个更粗浅的例子，虽然都是3G、4G、5G，但是各家技术和优势其实都不一样。最终确定统一执行谁家方案，或者说利益分配全看这个大会。就好比一桌子人聚餐，有些爱吃甜食、有些爱吃辣，但最后上川菜还是甜点，就靠这会议决定了。

　　二、5G标准投票是怎么投的

　　既然明白了3GPP，又看到5G标准，大家应该能知道这次投票的重要性。那么问题又来了，这个票是怎么投的？而事实上，这类会议并不是我们想象的单纯用脚站队，它的决策是由技术推动，并来自基于共识且向全体成员开放的流程。

　　3GPP成员通过“提案”提出不同的解决方案和技术，接着提案在3GPP会议上进行公开讨论。然后，任何成员可在任何时候对一项提案提出反对（也就是说可以在3GPP会议之外继续对一项提案及替代性提案进行讨论）。

4G的历史迭代就是个很好地参考4G的历史迭代就是个很好地参考

　　最后，在3GPP的技术报告和技术规范中，绝大部分内容是3GPP成员在原始提案基础上做出改动的成果，过程中充满讨论和协商。比如我们看4G的各种版本迭代。

　　所以5G同样也会经历版本迭代，测试筛选技术最优解的过程（大家理解为不断吸收和解决的进化过程更合适）。而最近几次会议中，中国企业贡献给3GPP关于5G的提案，占到了全部提案的40%。

　　三、5G标准的Polar短码方案说的是啥

　　最后来说下核心。具体到联想的投票：5G标准的Polar短码方案投票。究竟这一技术运用在哪，还需要了解下3GPP给5G技术的几个分类。目前3GPP定义的5G分为3大场景：

　　1、 eMBB：3D/超高清视频等大流量移动宽带业务；

　　2、mMTC：大规模物联网业务；

　　3、URLLC：需要低时延、高可靠连接的业务，如无人车等。

　　其中后两者运用于物联网和车联网技术较多，而包括移动蜂窝数据在内大部分场景运用的都是eMBB，商用价值更大。Polar技术就是在eMBB场景下负责数据传输前的信号编码模式一种。且出于降低平均码长，提高通信效率的考虑，eMBB传输的编码被分为长码和短码，也就是联想解释“5G标准的短码方案投给了华为等企业主导的Polar”里长短码的由来。

长码和短码两种规格区分的由来长码和短码两种规格区分的由来

　　当然我们前文说了，技术背后自然有利益相关，具体情况如下。

　　LDPC技术代表是包括高通在内的一些美国企业

　　Polar技术代表是包括华为在内的一些中国企业

　　Turbo2.0技术代表是包括法国在内的一些欧洲国家的企业

　　所以投票给谁，基本代表了利益立场的表现形式。也所以，在这么重要行业规定制定上做选择，就显得特别敏感。

　　当然之前文章也强调，3GPP的“投票”，最终还是技术上的改造和升级，同时也会考虑一家独大的问题。所以到目前为止对于5G标准eMBB的传输和控制信道会采用什么方案，仍旧没有下结论。至于联想这件“旧闻”的全面回顾，不妨看另一篇文章：联想回应5G标准投票:2016年旧闻 当时给华为投赞成票(王迪)

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