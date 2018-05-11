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一加手机6 360度外观展示：配刘海屏和椭圆指纹识别

一加手机6 360度外观展示：配刘海屏和椭圆指纹识别
2018年05月11日 10:22 新浪手机
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　　新浪手机讯 5月11日上午消息，知名爆料人@OnLeaks公布一段一加手机6的渲染视频，360度展示该机外观。从视频中我们能看到该机采用“刘海全面屏”设计，背面采用椭圆形指纹识别模块。

　　事实上在这段渲染视频曝光之前，一加手机6的外观已经泄露了出来，而且是经过一加创始人刘作虎之手。今日的渲染视频可以说是进一步揭露该机的细节。

从刘作虎手中曝光的一加6从刘作虎手中曝光的一加6

　　从视频中我们能够看到，一加手机6采用双面玻璃设计，而不是此前系列的金属机身。手机正面则选用了当下流行的“刘海屏”，屏幕“下巴”看上去很窄。新机底部配有Type-C接口和扬声器，并保留了耳机插孔。

本次曝光的一加6渲染图本次曝光的一加6渲染图

　　根据此前的消息，一加手机6将有两种配色，一种是视频中展示的黑色，另一种则是白色。还有传闻说，一加手机6将支持防水，这一点只有等发布会上揭晓了。

　　其他硬件方面，一加手机6或将配备6.28寸AMOLED显示屏，分辨率为2280*1080，屏幕比例为19：9，搭载高通骁龙845处理器，运行内存或有6GB和8GB两种选择。拍照方面，该机前置1600万像素摄像头，后置2000万像数+1600万像素双摄。新机将于5月17日正式发布。（苏航）

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