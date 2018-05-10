Android P预览版体验：为刘海屏适配新的手势操作

昨日凌晨，为期三天的谷歌I/O开发者大会正式召开，第一天开幕自然是重头戏。今年I/O的主要方向是人工智能，新浪科技也做了详细报道，详情可点击：2018 Google I/O谷歌开发者大会查看。那么在I/O大会中，Android系统自然是个重头戏，这次谷歌为我们带来了Android P系列。

也许你会说Android系统离我们很远，即使有了新系统国内要用上可能还要等一年或许更长的时间，以前是这样，可是这次不一样。

很意外，这次的Android P系统将首先适配国内品牌。

国内厂商占了半边天国内厂商占了半边天

比如国内OPPO、vivo、一加手机、小米手机；国际品牌SONY、诺基亚、Essential、Google Pixel。目前，Android P预览版已经可以开放下载，想体验Android P的朋友可以登陆https：//developer.android.com/preview/devices/ 进行下载（需科学上网）。

具体适配机型为：

索尼 Xperia XZ2、

小米Mix 2S、

Nokia 7 Plus、

OPPO R15 梦镜版、

vivo X21、

一加 6

Essential PH-1。

“Android P目前Bug较多可能影响正常使用，所以不建议为日常使用的手机升级”

OPPO R15 梦镜版 适配Android预览版

我们这次体验Android P的产品是OPPO R15 梦镜版可以在Color OS社区中进行下载，一起来看看Android P都又哪些变化。

界面简洁，“胶囊”Home键替代经典三键

内置不同形状的图标

Android P整体界面依然是走简洁路线，抽屉式菜单设计也许在中国用户看来显的多余，但它目前仍是海外手机的主流设计，并且Android P带来多种图标形状，在设置中就能更改。

新设计的下拉菜单

下拉菜单设计稍和Android O有些不同，圆形图标占满下拉菜单，“设置”按钮的便捷键被放置到二次下拉菜单中。这对于已经习惯在一次下拉菜单直接进入设置的用户稍有不习惯。设置菜单从单调的灰色升级到圆形彩色图标，很有辨识性。

Android O与Android P导航键对比

当然这次变化最大的还是系统底部导航键。从最初的四键到使用时间最长的经典三键，如今在Android P上已经“压缩”成2枚按键。

这次中间Home键被官方称为“胶囊”，单机可返回至桌面，长按则打开谷歌搜索或语音助手。

少了后台任务的“方块”按键，从胶囊Home键向上轻划后台就被激活了，后台应用以卡片的方式呈现，不仅可以手动左右划，拖动胶囊键同样可以。再上划则打开二级菜单栏。

可是胶囊键由于偏向右侧所以在右侧使用时才比较好用，左手拿时稍有不便。

尽管唤出后台的方式比iPhone X的上划停留要好的多，但是它却和二级菜单的唤醒方式重合，所以你要唤醒二级菜单时首先会唤出后台。虽然没什么大事，但是处女座看了还是会很别扭。

Android P针对“方向锁定”进行了优化。当手机横向时，在底部虚拟按键处会出现图标，如需转向可以更改。

此外，Android还针对刘海屏做了系统级的适配，对齐刘海、偏分、上下刘海都可以进行适配。对于OEM厂商二次适配提供了方便。

健康监控功能

这里要说的健康监控，并非时针对手机，而是长时间使用手机的你。在这里，Android P要像我们将三个特性：Android Dashboard（仪表盘）、App Timers（应用程序计时器）以及Shush 模式。

仪表盘功能又些类似于Android O的“耗电详情”，但是经过改良之后用户可以通过仪表盘清楚地看到自己在手机上哪些功能、软件上消耗的时间最长，甚至还会为用户统计解锁手机次数，收到多少条通知等内容。让用户慢慢摆脱对手机的依赖。

App Timers（应用程序计时器）也是让你戒掉手机瘾的方式之一，用户可以对应用程序进行使用时间限制，当使用时间将近时系统会提醒用户，然后应用程序的图标将会在此后的时间里变成灰色。当然个人来看，这项功能更多使用人群应该是对孩子们的控制。

最后我们再来说一个新的“放空模式Wind Down”。它会在用户设定的时间激活“勿扰模式”，并且此时手机的屏幕将会强制变成灰度单色，让你放下手机，早点入睡，早上才恢复正常。

不过在预览版中这三个应用暂时未上线，或许在等正式版发布时推出。

为系统加上AI，续航变更长

Android P加入新的省电功能“Adaptive Battery”。它可以自动识别应用程序的启动，可节省30%的CPU资源最大限度利用电池从而省电。

总结：

全面屏手机大势所趋，干掉导航栏也是迟早的事，国内厂商在这方面做的比较积极，但各家手势不统一没有标准，Android P的诞生，为日后全面屏垫下基石也树立了标准。

目前Android P仅仅是开发者预览版，比如“刘海屏”边角显示图标不兼容、网络不稳定的问题依然存在，真正上线还需要等十二周之后，到时候相信会有个更完善的Android P系统。

（瑞豪）