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红米发布千元机S2：AI双摄加持 自拍有了更多玩法

红米发布千元机S2：AI双摄加持 自拍有了更多玩法
2018年05月10日 15:11 新浪手机
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　　新浪手机讯 5月10日下午消息，小米公司在南京苏宁易购总部举行新品发布会，正式发布了红米S2手机，新品主打自拍，由小鲜肉刘昊然代言，售价999元起。

红米S2红米S2

　　小米刚刚提交招股书准备赴港上市，同时也是红米S系列的第一款手机。

　　红米一直以高性价比为特色，主打中低端市场，在千元机领域占据了极大部分的市场份额。从小米5月3日披露的招股书来看，2017年智能手机平均售价每部881.3元，2016年为879.9元。红米手机其中的销量可见一般。

　　这次发布的S系列是红米全新系列。那么S到底是什么意思呢？小米产品设计总监解释说，S是代表是苏宁， 是为新零售设计的线下产品，预示着与苏宁的合作。红米自拍手机S2是为新零售新增的产品线。

　　外观：这很6X

　　从外观上看，红米S2延续了小米6X的外观设计，整机使用了金属材质，屏幕采用5.99英寸18：9全面屏，屏幕分辨率不是很高只有1440X720，如今全面屏早已普及开来，全面屏也成了千元机的标配。

　　综合来看，外观基本同小米6X一致，最大的看点就是后置竖排双摄头的加入。后置垂直双摄的设计已经成为小米手机的新“家族设计”了，此前的小米MIX 2S、红米Note 5和小米6X都是沿用这个设计。红米S2将提供玫瑰金 香槟金 铂银灰三种配色。

　　拍照：新增AI人像模式与AI护妆美颜模式

　　拍照部分，红米自拍手机S2搭载了AI人像模式与AI护妆美颜模式，前置1600万像素摄像头，在暗光环境下不错，新增了前置柔光灯。至于护妆美颜模式就比较复杂了，简单说就是女生化妆过后自拍，通过算法可以突出你的妆容。让你给口红更好，睫毛更长……

　　后置摄像头次采用了1220万像素+500像素的组合，与小米6的感光元件相同，搭载AI智能美颜和AI双摄。

　　配置：一代神U625

红米S2售价红米S2售价

　　配置方面，红米S2中规中矩，搭载了高通骁龙625处理器，内存方面将拥有2GB和3GB版本可供选择，并且内置32G和64GB的存储空间。电池容量是3080mAh，预装基于Android 8.1的MIUI9系统。内置小爱同学语音助理。

　　售价方面，3G+32G版售999元，4G+64G版售1299元。

　　新浪点评：

　　红米一直以高性价比为特色，主打中低端市场，在千元机领域占据了极大部分的市场份额。如今手机的拍照水准甚至要比配置更重要，而红米也逐渐往这一方向发展。这一策略无疑更加务实。

　　红米S2基于它的配置和定位，面向学生类、老人以及刚步入社会的大学生一类人群，千元售价+双摄组合，红米S2还是一款值得期待的中低端手机。（于泽）

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