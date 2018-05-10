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OPPO技术沟通会 那种科幻片里的3D视频要来了？

OPPO技术沟通会 那种科幻片里的3D视频要来了？
2018年05月10日 15:06 新浪手机
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　　新浪手机讯 5月10日下午消息，刚刚OPPO召开了一场技术沟通会，针对5G技术与3D面部识别的研发进度做了自己的介绍与解读。值得注意的是，这是OPPO为数不多针对技术做的沟通会，也是对外一种新讯号的传递。

OPPO沟通会现场OPPO沟通会现场

　　一、5G为未来做布局

　　显然从4G到5G现在已经是引而不发的状态，各方面的布局是这一时期的主要任务。OPPO方面表示：以如今的体量一方面在用户需求上有发言权，反过来也有义务提供更优硬件体验。这是其研发的初衷。

　　如何定义5G和5G未来的应用，OPPO大致将之总结为“泛在现实、泛在感知、泛在控制”。高速和低时延的网络环境将会为未来用户提供很多新的平台和体验：譬如智能驾驶、VR或AR视频通话。

　　二、3D结构光+5G

　　刘海屏是今年手机行业的热门词，但作为附带的一个方面，面部识别技术对于安卓手机厂商确一直没能跟上。这次OPPO提到的3D结构光是对应的新技术，也是苹果在去年推出的iPhone X所采用的技术。

　　技术原理上，3D结构光采用一颗能发射不可见光点的点阵投影仪，同时还需要一颗能记录识别景深信息，绘制3D读取点的镜头。两颗镜头同时运作，就能够绘制3D的面部影像。这样的明显好处有两点：

　　1、红外光即使在外部全黑的时候也能使用；

　　2、3D景深信息可以很轻易的识破平面的照片，提升安全度。

　　并且结构光的精度级别为0.1毫米，生物识别准确率更高；这一点也是目前仅有苹果面部识别能进行支付级别的操作，而安卓厂商则只能将之运用到手机解锁的原因——依靠镜头的面部识别精度不够高。OPPO称，自己在这一技术的产品，将会在未来6个月内推出产品。

　　OPPO还做了这一技术的延伸应用——5G模式下的3D视频通话。你可以把它理解成星球大战或者普罗米修斯里面的3D全息影像视频。它利用的3D结构光的扫描技术，同时也利用了5G的高速传输。

　　此外，3D结构光还将用于更有意思的美颜效果和美图效果；同样结构光也会把AR游戏和真实场景的融合变得更为自然。当然这些都是后话，目前最主要的仍旧是用于生物识别。

　　新浪手机点评：

　　从去年下半年开始，国产手机厂商不约而同的选择重塑自己的品牌形象。比如小米的有品和设计、vivo在技术上的专注。OPPO在这方面一直有投入，但是对外强调其技术实力，似乎还是第一次。

　　值得注意的是，我们这次看到的只是OPPO做的演示，至于何时量产，OPPO方面表示3D结构光会在下半年投入使用。至于3D全息影像通话，则似乎还要看5G发展的情况。（王迪）

OPPO3D视频5G
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