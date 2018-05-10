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iOS 11.3收到这样一条“黑点”短信就能让应用假死

2018年05月10日10:25  新浪手机   收藏本文     
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　　新浪手机讯 5月10日上午消息，苹果iOS系统出现一个新Bug：当用户输入特制的“黑点“表情时，会导致信息应用冻结和崩溃。目前不仅iOS系统，macOS也会受到该Bug的影响。

收到这个表情的文本会导致系统崩溃收到这个表情的文本会导致系统崩溃

　　这个Bug被称为“黑点”信息，最早出现在Android系统，在WhatApp应用中传播。用户发送或者收到上述图中特制的emoji表情就会导致系统崩溃或冻结。如果通过邮件发送这个特制文本，收件人在阅读时就会导致循环崩溃。

　　导致这一Bug的原因和emoji表情本身无关。这是一段特制的文本，伪装成emoji表情，实际上它包含了上千个不可见的Unicode字符，由于数量太多，当系统处理这些字符时会导致文本处理系统无限期运行，从而扰乱CPU的运算周期。

　　目前这个问题不仅影响iOS系统，其他苹果系统也受到不同程度的影响。根据外媒9to5Mac编辑的描述，其在编写文章时试图将这个表情复制到文本中，结果导致Mac内存失控，在系统中创建了一个30MB的交换文件。据他猜测该Bug同样会影响watchOS和tvOS，不过这一结论尚未得到证实。

　　这个问头主要出现在iOS 11.3和iOS 11.4 Beta系统中，目前已经引起了广泛关注。此前，iOS系统遇到过类似的Bug，比如收到白旗表情符号+“0”+彩虹表情符号组成的文本就会导致手机短暂死机，又或是收到一条特殊的链接同样导致系统死机。

　　目前来讲，由于Unicode字符复杂且多样，工程师们没有更好的办法消除所有与文本有关的Bug，任何优化和不明确的代码都有可能导致这样的问题。对于像谷歌和苹果这样的系统厂商来说，这就像一场不间断的猫捉老鼠的比赛。

　　如果我们的iPhone不幸中招，该如何解决呢？在苹果公司修补这个漏洞之前，我们可以尝试强制强制退出信息应用，利用3D Touch新建消息，然后回到信息应用的列表删除收到“黑点”的短信。当然，你也可以用另一台iCloud同步设备远程删除该消息。（苏航）

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文章关键词： 苹果BugiOS死机

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