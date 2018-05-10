iOS 11.3收到这样一条“黑点”短信就能让应用假死

新浪手机讯 5月10日上午消息，苹果iOS系统出现一个新Bug：当用户输入特制的“黑点“表情时，会导致信息应用冻结和崩溃。目前不仅iOS系统，macOS也会受到该Bug的影响。

收到这个表情的文本会导致系统崩溃

这个Bug被称为“黑点”信息，最早出现在Android系统，在WhatApp应用中传播。用户发送或者收到上述图中特制的emoji表情就会导致系统崩溃或冻结。如果通过邮件发送这个特制文本，收件人在阅读时就会导致循环崩溃。

导致这一Bug的原因和emoji表情本身无关。这是一段特制的文本，伪装成emoji表情，实际上它包含了上千个不可见的Unicode字符，由于数量太多，当系统处理这些字符时会导致文本处理系统无限期运行，从而扰乱CPU的运算周期。

目前这个问题不仅影响iOS系统，其他苹果系统也受到不同程度的影响。根据外媒9to5Mac编辑的描述，其在编写文章时试图将这个表情复制到文本中，结果导致Mac内存失控，在系统中创建了一个30MB的交换文件。据他猜测该Bug同样会影响watchOS和tvOS，不过这一结论尚未得到证实。

这个问头主要出现在iOS 11.3和iOS 11.4 Beta系统中，目前已经引起了广泛关注。此前，iOS系统遇到过类似的Bug，比如收到白旗表情符号+“0”+彩虹表情符号组成的文本就会导致手机短暂死机，又或是收到一条特殊的链接同样导致系统死机。

目前来讲，由于Unicode字符复杂且多样，工程师们没有更好的办法消除所有与文本有关的Bug，任何优化和不明确的代码都有可能导致这样的问题。对于像谷歌和苹果这样的系统厂商来说，这就像一场不间断的猫捉老鼠的比赛。

如果我们的iPhone不幸中招，该如何解决呢？在苹果公司修补这个漏洞之前，我们可以尝试强制强制退出信息应用，利用3D Touch新建消息，然后回到信息应用的列表删除收到“黑点”的短信。当然，你也可以用另一台iCloud同步设备远程删除该消息。（苏航）