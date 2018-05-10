苹果喜提新专利，圆形表盘的 Apple Watch 要来了？

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根据美国专利商标局的文件，今天苹果获得了一项‘圆形显示器’（Electronic device having display with curved edges）的专利，从专利效果图看，这种‘圆形显示器’可能将会用在 Apple Watch 上。

按照专利文件的描述，这种显示器中像素阵列可支持圆形或者具有弯曲边缘的排列，所以这是否意味着 Apple Watch 要变脸了吗？

自苹果 2015 年发布第一代 Apple Watch 以来，每一代产品都是采用方形的表盘设计，外观上并没有什么变化。为什么不采用和大部分传统手表一样的圆形表盘？这里面其实是圆形显示器的种种技术限制。

（Apple Watch Series 1）

因为大部分显示器采用的都是矩形的像素阵列，不能很好适配圆形显示器。圆形显示器还可能影响天线对信号的接收。不过根据专利文件，苹果这次的‘圆形显示器’专利很可能会解决上述技术问题。

（图自：cnet）

当然每年苹果曝光的专利不少，当中很多都不会短时间内实际应用到产品中。这次的专利是否也是如此呢？

从专利文件上，可以看到这项专利的申请时间是 2016 年 1 月，也就是在第一代 Apple Watch 发布后提交的，苹果或许在当时就把圆形表盘作为 Apple Watch 的备选方案。

（Apple Watch Series 3）

目前 Apple Watch 已经帮助苹果赢下了可穿戴设备市场的半壁江山，根据数据分析公司 Canalys 的统计，Apple Watch 2017 年的出货量为 1800 万支，在智能手表市场的份额达到 53%，也超过了钟表大国瑞士的手表出货量。

根据前凯基证券分析师郭明錤的预测，今年秋季发布的 Apple Watch Series 4 屏幕将增大 15 %，而且将拥有‘更时尚的外形设计’，不少人预计苹果会把 Apple Watch 的边框收窄，做成‘全面屏’。

（图自 Asymco）

郭明錤还预测 Apple Watch 未来的销量有望达到每年 5000 万支，而在去年 11 月分析机构 Asymco 就分析 Apple Watch 很可能成为替代 iPod，成为苹果公司“其它”类别中最主要的收入来源之一。

你想要一款圆形的 Apple Watch 吗？