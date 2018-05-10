都觉得Android P手势抄袭了iPhone X？先别下结论

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伴随着 Google 新系统 Android P Beta 版的正式亮相，传闻已久的手势操作也终于“名正言顺”地加入到原生 Android 系统之中。

在此前的报道里我们曾说，靠“干掉虚拟导航栏”来提升全面屏的显示空间，是国内几家主流 Android 手机惯用的做法。当然在 Android P 亮相之前，这类手势操作并没有一个官方规范，很多品牌都是各玩各的：比如模仿 iOS 的交互逻辑，也有选择将传统“三大金刚”键由虚拟按键改为上滑手势的。

如今，Google 总算推出了一套自己的手势交互逻辑，虽然底下这个横条很难不让人和 iPhone X 联想到一起，但深入观察便会发现，Android P 的这套手势操作同样有自己的亮点，尤其在某些细节设计上，并不比 iOS 做得差。

我们可以简单对比下 Android P 和 iPhone X 两者在几项核心操作上的交互差异：

1。返回主屏

iPhone X：底部上滑返回主屏，这也是很多国产 Android 手机的标配手势了。

Android P：底部小横条可以作为虚拟按键使用，意味着它可以“点击”，所以返回主屏仍然是点击这颗 Home 键。

2。进入多任务界面

iPhone X：上滑停顿一下，呼出多任务卡片；长按某项任务会出现小红点，再往上轻推便能关闭该任务。

Android P：底部小横条轻推上滑，呼出多任务卡片界面；再轻推某张卡片就可以关闭该应用。值得一提的是，根据 Google 演示，在 Android P 的多任务界面内我们同样可以对应用中内容进行操作，比如说你可以直接复制浏览器里的某一段文本。

3。快速切换多任务

iPhone X：底部横向左右滑动，就可以快速进行多任务切换。

Android P：按住底部小横条向右滑动，这个横条就会变成一个“滑块”；来回滑动便可以在多个任务中切换，松开滑块则会进入当前选择的应用。

4。返回上一层界面

iPhone X：基本上边缘侧滑返回全局通用，如今小米 MIX 系列便参考了这项操作。

Android P：右侧的返回键依旧保留了下来，但在主屏界面这种“无上一层级”状态下则会自动隐藏。

另外，原生 Android 系统还有一些特有的交互：

进入应用抽屉：底部滑块往上轻推是呼出多任务，但如果力度较大，就可以直接呼出应用抽屉；当然你也可以上滑两次来进入。

在两个近期应用之间快速切换：在 Android 7.0 中，用户可以通过双击多任务虚拟按键，在最近使用的两个应用之间来回切换；而在 Android P 中，这项操作则由快速拨动横条来实现。

长按底部横条，呼出 Google Assistant 语音助手。

对比看下来，Android P 的手势交互和 iPhone X 还是有些不一样的，但具体要说哪家的操作更好？哪家更容易理解、效率高、有设计感？一时间也很难给出定论。

简单点说，Google 这个微缩版的横条，“可交互”的层级更多。首先，它仍然具备“轻触”和“长按”这两项操作，这意味着 Google 仍未打算抛弃掉以前“点按”的输入方式。

另外，横条同时也具备了“滑动”的属性，它不再是一个固定位置的虚拟按键，所以我更愿意将其称之为一个“滑块”。这一点反而成为了本次 Android P 手势交互中的“点睛之笔”。

当然，Android P 手势并非十全十美，国外也有不少媒体对其感到不满。正如在 Android P 体验文中所说，如今“呼出应用抽屉”的操作比以前更繁琐（虽然国内 Android 手机都默认取消了应用抽屉），横条滑动时的位置在左手持机时也会有些别扭。

另外，在用滑块替换掉多任务按键后，Android P 导航栏底部右边便留出了一块空白。表面上看是为滑动交互提供空间，但在视觉观感上，这种处理是否就是最协调的方案？

更关键的一点是，Android P 在换用手势交互后却依旧没能消灭导航栏，因为原生 Android 仍然要考虑返回键的问题。这意味着应用内容的显示区域依旧是原地踏步的，难免会让人觉得有些多此一举。既然“下巴”去不掉，为什么还要刻意去改变原来的交互呢？

所幸，目前 Android P 仍然处于测试版状态，而且手势交互仍需要到设置项中单独开启。至于国内几家 Android 手机大厂，未来是会效仿 Google 这套手势操作，还是会继续坚守自己的那一套交互？选择权还是得交由用户来决定。