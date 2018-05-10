vivo X21iA跑分现身 搭载联发科P60处理器

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近日，Geekbench跑分网站又泄露了一款型号为vivo X21i A手机的跑分信息，从该跑分信息中我们可以看到，该机搭载了联发科P60处理器，采用了6GB运行内存，运行Android 8.1系统。该机的单核跑分为1499，多核跑分5777，据推测，这款机器应该为vivo X21的联发科P60处理器版本。

联发科P60处理器发布于今年2月份，采用台积电12nm FinFET制程工艺，八核心处理器，使用了四颗A73与四颗A53架构组成，并首次将联发科技的NeuroPilot AI技术带入智能手机。NeuroPilot的运算架构可无缝协调CPU、GPU和APU之间的运作让AI应用程式执行顺畅无碍，并最大化手机运作效能与功耗表现。相较于上一代P系列产品Helio P23，Helio P60整体效能提升12%，在运行大型游戏时功耗降低可以25%。

vivo X21i A在其他配置方面应该与之前高通660版本的配置类似，采用了一款6.28英寸的刘海全面屏，屏占比达到了90.3%，标配6GB+64GB机身存储，后置2x1200万像素（2400万感光单元）+500万像素双摄，前置2x1200万像素（2400万感光单元）摄像头。由于采用了联发科P60处理器，预计新机的价格会比之前采用高通660的版本更加便宜，并对X21手机的销售有促进的作用。