同样主打游戏体验 游戏手机会像游戏本一样火爆吗？

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上半年的手机市场有两个词比较火，一个是“刘海屏”，这个几乎成为了旗舰手机的标配；另一个就是“游戏手机”的概念。游戏成为大多数年轻人离不开的休闲方式了，游戏手机的概念也应运而生，目前已经有黑鲨游戏手机和红魔游戏手机两款国产的主打游戏的手机推出了。那么游戏手机会想游戏本一样，成为销量的助推器吗？

布局游戏手机的细品类

首款专门针对手机游戏设计的手机应该就是去年11月知名游戏硬件厂商雷蛇推出的Razer Phone了，这款手机配置上采用的是当时顶尖的硬件，同时在手机上首次用上了120Hz刷新率的屏幕，非常有电竞级显示器的感觉了。

就在Razer Phone之前，国内的京东联合多家手机厂商，供应链厂商以及专业的研究机构一起推出了电竞级游戏手机标准，细化了“游戏手机”的全新品类。大核主频大于2GHz，运行内存至少6GB，存储空间至少64GB，至少是5.5英寸以上的全面屏，并且电池容量大于3000mAh，并支持快充。同时要符合人体工程学，重量低于200g，而且要完美兼容Top100的手机游戏，这就是京东牵头给出的游戏手机的标准。

上个月，黑鲨游戏手机和努比亚红魔游戏手机就是两款纯粹为游戏而生的手机，除了出色的硬件配置之外，两者都配有专门的游戏模式按键，一键变身游戏机，让手机的可玩性大大提升。而且这两款游戏手机在外观设计上也是颇具游戏风格，炫酷的造型也是非常吸引人的一点。

随着玩手游的人越来越多，京东和手机厂商认为游戏手机的细分类将会成为手机销量的下一个增长点。

游戏手机会像游戏本一样火爆吗？

游戏手机的分类出现让我想到了笔记本分类中的游戏本，同样是主要针对游戏性能进行优化提升。先看看前辈游戏本是怎么掀起一阵狂潮的。游戏本的概念应该是从Alienware和微星开始被大家所熟知的。当时笔记本领域略显疲态，被手机平板抢去了部分市场，之前的上网本概念就这样凉了的。

而游戏一直是电脑的主要用途之一，为了更便携，更美观，还要能够有堪比台式机的强悍性能，游戏本就这样诞生了。目前，游戏本已经成了笔记本领域的一个非常重要的组成部分，并且每年带来了大量的利润。

目前手机市场也正在趋于饱和，从最近一段时间的市场分析报告来看，全球手机市场的销量已经趋于饱和，和当时笔记本遭受的境遇有些类似。同时手机游戏则是非常迅猛的发展，尤其是像“吃鸡”这样对于手机性能要求非常高，游戏手机则正是击中这一痛点应运而生，或许游戏手机会和游戏本一样，成为手机行业的又一个增长点，带动整个的销量。

目前的游戏手机还有很多不足

虽说游戏手机和游戏本所处的境遇有些相似，不过也有很多不同。最主要的一点就是，游戏手机在性能上并没有领先其他旗舰手机，这与游戏本在性能方面领先普通笔记本一大截室友很多不同的。目前的游戏手机采用的配置和旗舰手机基本相同，主要是解决手机游戏过程中的一些问题。像是国产的黑鲨游戏手机和红魔游戏手机，都在散热上下了功夫，不过说实话使用起来依然会出现发热的问题。

而从游戏的体验上，旗舰手机已经可以满足我对于手机游戏的需要，同样采用骁龙845和骁龙835的旗舰手机在目前吃鸡的时候体验差别不大，游戏手机目前在炫酷的外观和特殊的游戏竞技模式上有领先。比如黑鲨游戏手机的外接手柄，游戏操作更方便；两款手机都采用炫酷的设计，背部也加入了灯光，更有科技感。

那么问题来了，价格差不多的情况下你会选择一个偏科严重，突出的科目优势还不明显的游戏手机，还是一部性能上跟得上，其他方面也是很优秀的旗舰手机呢？

游戏手机会有大展拳脚之日的

不过对于游戏手机的未来，我还是很有信心的，游戏绝对是推动手机发展的强大推进器。目前游戏体验的一个很重要的提升方法就是游戏的针对性优化，iPhone不用说了每次都是优化妥妥的，之后就是那些鱼游戏厂商合作的机型体验会更出色，我觉得游戏手机可以在这方面多下功夫。然后再硬件上，因为配置与旗舰机相当，那么想提升游戏体验，除了目前两款手机都在做的散热方面的工作之外，更大的电池和续航，更舒服的握持手感和按键布局，以及屏幕，扬声器耳机的影音体验应该还有进步的空间。如果能够在游戏体验方面真的领先旗舰手机一大截，我相信未来游戏手机的细分类会有着不错的市场反馈和销量的。