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vivo亮相谷歌I/O大会 率先用上安卓9.0

vivo亮相谷歌I/O大会 率先用上安卓9.0
2018年05月09日 14:38 中关村在线
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　　北京时间5月9日凌晨1时，谷歌在美国加利福尼亚州山景城召开了2018年I/O开发者大会，会上新一代安卓系统Android P正式和我们见面，Android P重新设计了系统界面，并带来了更多智能特性，十分令人期待。然而，在此次大会上我们还看到了一个熟悉的面孔，它就是国产手机品牌vivo。

谷歌I/O大会召开，新一代Android P系统正式发布谷歌I/O大会召开，新一代Android P系统正式发布

　　在大会上，谷歌官方公布了几家即日起便可率先用上Android P Beta系统的智能手机品牌，其中就有我们熟知的国产品牌vivo。

vivo成为率先用上Android P Beta版系统的手机品牌vivo成为率先用上Android P Beta版系统的手机品牌

　　作为首批抢先尝到“开心果冰淇淋”滋味的手机厂商，vivo凭借自身实力和在全球范围内的行业影响力，当之无愧地成为了Android P的决策参与者，凭借更“懂你”的人机交互，vivo再次走到了“科技堆积”的前沿。

　　据悉，vivo在全新的预览版系统中，增加了全新的交互方式，即自创的基于全面屏的交互方式，为我们带来了很多惊喜和更加便捷的操作体验。

vivo始终紧跟行业步伐，具有前瞻性眼光vivo始终紧跟行业步伐，具有前瞻性眼光

　　从合作开发者大会到积极适配开发Android P系统，我们可以看到，vivo时刻紧跟行业步伐的决心，以及具有前瞻性的眼光。其实，科技的本源就是为了用户更便捷的使用体验而服务，vivo在很多人的不知不觉中，已经变成了一家具备完全体系的科技企业。 

vivo系统界面
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