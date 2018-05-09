搞定家里智能家居要多钱：米家的答案是3.6万

新浪数码讯 5月9日上午消息，这两天谷歌微软接连开发者大会，一时间AI物联网又都成了热词。那么把家里从头到尾物联网化究竟要花多少钱呢？刚刚小米优品的官方微博给了自己的报价单——三万六。

这份报价单定位为两居室，家庭设备涵盖客厅、餐厅、主卧、次卧、厨房、卫生间、玄关、阳台，基本是一个三口之家的标配。

不过除了覆盖面积，产品规格也是一个方面，毕竟高端对开门冰箱什么的起售价就一万了。在这一方面，小米选择诸如：65寸小米4A电视、云米智能法式四门冰箱、米家扫地机器人这样的规格；对应售价分别为3999、3999、1699元。不过一些零碎设备还不在报价单内，所以总体来说这份报价单有参考性，但要说安装全部智能家电随后拎包入住，可能还要单独购置一部分。

具体详情如下：

相关设备一览

至于智能家庭究竟能做什么，小米在这条微博里写了个对联：

上联：白天出门无需带门钥匙

下联：晚上起夜不用摸灯开关

新浪数码点评：其实智能家庭是一个相对泛泛的概念，产品之间能实现如何联动、又能又怎样的玩法；这些在一个系统平台和不同的传感器搭配下其实有更多玩法。目前来看仅从国内说小米米家生态和苹果HomeKit都能提供不同程度的联动和智慧体验。

另一个方面，由于智能家庭设备的布置有些对安装环境有所要求，所以基本上更适合需要重新装修的家庭环境，所以并不是所有家庭现在凑够3.6万就能直接照搬方案回家。总之科幻片里的那种生活离我们似乎已经不那么远了。（王迪）