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2018 Google I/O上提到的关键数据

2018 Google I/O上提到的关键数据
2018年05月09日 04:03 新浪手机
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Google I/O 2018开发者大会Google I/O 2018开发者大会

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　　新浪手机讯 5月9日凌晨消息，谷歌I/O开发者大会正在进行中，在本次发布会上，谷歌CEO桑达尔-皮查伊（Sundar Pichai）在主题演讲中讨论了过去一年的进展，让我们来看看他谈到的一些关键数字。

　　50亿

　　在介绍谷歌照片新功能之前，皮查伊提到每天在Google Photos（谷歌照片）有50亿张照片被人们浏览。

　　5亿

　　Google Assistant （谷歌助理）是谷歌的核心业务之一，因此看到了大量的数据增长。谷歌提到现在总计有超过5亿的设备上已经激活使用它。包括Google Home智能音箱，Wear OS智能手表，当然还有你的Android原生系统智能手机。还包括汽车，谷歌表示，已经有40个不同的汽车品牌上支持谷歌助理。

　　此外，谷歌助理现在支持30种不同的语言，并且很快将在80个国家得到支持。另外还有5000款智能家居设备支持这款产品。

　　220个国家

　　Google Maps（谷歌地图）是这家公司最受欢迎的产品之一，今天I/O大会也宣布了许多新的地图功能和升级，并公布了一些数字。

　　它已经在世界范围内绘制了220个国家和地区的地图，已经给“超过10亿人提供了环游世界的机会”，尽管我们还不清楚这后面的数字是怎么统计的。

　　18款设备升级新系统

　　这数字跟安卓手机有关，在谈到Treble项目时（设备制造商可以只向用户推送一个仅更新了 Android OS新版框架，而无需进行额外的工作），该公司提到年底会有来自11个设备厂商的18款设备将会在今年年底搭载或升级搭配Android P新版系统。（晓光）

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