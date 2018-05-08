新浪手机> 新机曝光 > 正文

IDC中国智能机报告：华为出货量第一 小米增长最快

IDC中国智能机报告：华为出货量第一 小米增长最快
2018年05月08日 16:03 新浪手机
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
IDC公布2018年第一季度中国手机市场各品牌出货量IDC公布2018年第一季度中国手机市场各品牌出货量

　　新浪手机讯 5月8日下午消息，根据数据公司IDC的报告，2018年第一季度，中国智能手机市场整体出货量同比下降，不过排名前五的手机厂商中华为、小米、苹果保持了增长势头，其中华为出货量第一，小米增长最快。

　　IDC的数据显示，2018年第一季度中国智能手机市场出货量同比下降16%，整体低于去年同期水平。其中出货量排名前五的手机厂商分别是华为、OPPO、vivo、小米和苹果。

　　在出货量排名前五的手机厂商中，OV的出货量同比呈下降趋势，其中OPPO同比下降12.6%，vivo同比下降4%。其余三家华为、小米、苹果的出货量同比呈增长趋势，增幅分别为1.9%、41.8%和2.5%。

　　华为2018年第一季度出货量为2120万台，稳居中国手机市场第一。目前华为旗下手机产品线定位明确，除了主打年轻市场的nova系列、主打时尚P系列和针对商务人士的Mate系列，还有荣耀、畅玩等产品补充，几乎覆盖了低、中、高所有产品线。

　　小米在排名前五的手机品牌中出货量增长最快，第一季度总出货量为1320万台。其全面开展了线下渠道，以线上线下结合的新零售模式提升品牌认知度，从而进一步提升市场份额。IDC认为，小米上市后会对智能手机市场产生进一步影响，一方面会加快其出海步伐，另一方面其会在国内市场投入更多资源。

　　市场份额方面，排名前五的手机厂商市场表现相对稳定，相比去年同期均有不同程度的增长。不过其他品牌市场份额同比下降比较严重，换句话说，排名前五的手机品牌正在逐步蚕食其他手机品牌的市场份额。

　　IDC预计，到2018年第二季度，中国智能手机市场将有所回暖，市场容量将呈上升趋势，不过由于换机周期延长，行业技术创新缺乏，致使消费者换机需求减弱，2018年全年中国智能手机出货量将低于去年整体水平。（苏航）

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有