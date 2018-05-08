IDC中国智能机报告：华为出货量第一 小米增长最快

IDC公布2018年第一季度中国手机市场各品牌出货量

新浪手机讯 5月8日下午消息，根据数据公司IDC的报告，2018年第一季度，中国智能手机市场整体出货量同比下降，不过排名前五的手机厂商中华为、小米、苹果保持了增长势头，其中华为出货量第一，小米增长最快。

IDC的数据显示，2018年第一季度中国智能手机市场出货量同比下降16%，整体低于去年同期水平。其中出货量排名前五的手机厂商分别是华为、OPPO、vivo、小米和苹果。

在出货量排名前五的手机厂商中，OV的出货量同比呈下降趋势，其中OPPO同比下降12.6%，vivo同比下降4%。其余三家华为、小米、苹果的出货量同比呈增长趋势，增幅分别为1.9%、41.8%和2.5%。

华为2018年第一季度出货量为2120万台，稳居中国手机市场第一。目前华为旗下手机产品线定位明确，除了主打年轻市场的nova系列、主打时尚P系列和针对商务人士的Mate系列，还有荣耀、畅玩等产品补充，几乎覆盖了低、中、高所有产品线。

小米在排名前五的手机品牌中出货量增长最快，第一季度总出货量为1320万台。其全面开展了线下渠道，以线上线下结合的新零售模式提升品牌认知度，从而进一步提升市场份额。IDC认为，小米上市后会对智能手机市场产生进一步影响，一方面会加快其出海步伐，另一方面其会在国内市场投入更多资源。

市场份额方面，排名前五的手机厂商市场表现相对稳定，相比去年同期均有不同程度的增长。不过其他品牌市场份额同比下降比较严重，换句话说，排名前五的手机品牌正在逐步蚕食其他手机品牌的市场份额。

IDC预计，到2018年第二季度，中国智能手机市场将有所回暖，市场容量将呈上升趋势，不过由于换机周期延长，行业技术创新缺乏，致使消费者换机需求减弱，2018年全年中国智能手机出货量将低于去年整体水平。（苏航）