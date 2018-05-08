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360手机N7发布:带给你更持久的“吃鸡”体验

360手机N7发布:带给你更持久的“吃鸡”体验
2018年05月08日 15:47 新浪手机
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　　新浪科技特约记者 曾诚

　　新浪手机讯 5月8日下午消息，今日360手机在北京发布N系列新品360 N7，保留N系列大电池长续航，还搭载了骁龙660处理器游戏体验更流畅持久。

360 N7 6GB版本售价360 N7 6GB版本售价

　　在发布会开始，360手机总裁李开新介绍了N系列于360的重要意义。以长续航和性价比打入市场，360手机的N系列成为了旗下主力产品。

360 N7360 N7

　　360 N7采用了全金属设计的机身，共有石墨黑、月岩白两种配色。白色的金属机身在市面上并不多见，官方称采用了相当复杂的工艺才得以实现。

　　360 N7采用了高通骁龙660处理器，6G RAM+64GB/128GB的内存组合，配置上较为主流；屏幕采用了5.99英寸的FHD+分辨率非刘海全面屏；后置采用了1600万像素F2.0光圈主摄+200万景深摄像头的组合，而前置采用了800万像素的摄像头，并搭载了美颜优化功能。

内置大容量电池内置大容量电池

　　作为主打长续航的N系列新机，360 N7配备了5030mAh的大电池，官方宣称日常情况下可以使用两天，充电采用最高9V2A的QC 3.0快充技术，可以在115分钟左右充满。360 N7还搭载了Hybrid Engine 2.0优化引擎，官方宣称可以在提升手机使用流畅性的同时延长20%的使用时间。

　　而360 N7在游戏方面做了着重的优化。搭载全新升级的游戏加速器2.0带来更好的游戏调度和屏蔽弹窗消息等的功能，在社交方面带来如实时弹幕、实时分享的创新，满足游戏玩家分享游戏快乐的需求。

360 N7售价360 N7售价

　　售价和发售时间方面，360 N7 黑色6+64GB版本售1699元，6+128GB版本售1899元，白色版则为6+128GB独占，售价1999元，产品即可今日在京东平台进行现货预约。

　　One More Thing

S800S800

　　发布会上，360还推出智能流媒体智能后视镜——智能云镜S800，产品采用了8.8英寸显示屏，可以实时显示车辆后方摄像头传回的图像，搭载360 OS for Car系统，除了行车记录仪的功能之外，还具有高级驾驶辅助、语音操控等功能，售价1499元，产品将在5月25日在京东平台首发，今起可以提前预约并享受预定优惠。

　　新浪点评

　　360手机对N系列的定位一直很明确，那就是超长的续航。本次发布的360 N7在以往的基础上在游戏上做了优化，提升配置，带来了更好的游戏体验，别的方面则没有太多亮点，但面对日益激烈的千元机市场竞争，单纯以大电量作为卖点正显得越来越没有说服力。

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