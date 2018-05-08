瑞典日报：小米是全球产业快速变化的代表

《瑞典日报》网站报道中国小米公司

新浪手机讯 5月8日上午消息，随着小米正式提交上市申请，这家中国科技公司也吸引了世界各国媒体的关注，《瑞典日报》（Svenska Dagbladet）近日对小米公司进行了报道，称小米的历史是全球产业在短短几年内如何发生根本变化代表。

这篇报道名为《中国手机巨头创造IPO新记录》，他们称：这个世界已经诞生一个新的手机行业巨人。中国公司小米近日申请在香港证券交易所上市，预计价值高达1000亿美元。这而成了自2014年阿里巴巴上市以来，全球范围最大IPO。

另外，瑞典日报简单回顾了小米公司的历史，这家公司仅成立几年，但在智能手机市场增长迅速。 该公司的目标是以较低的价格提供手机，现在已成为全球第四大手机制造商。

根据小米向港交所提交的招股书显示，2015年、2016年、2017年，小米的海外市场收入分别为40.5亿元、91.5亿元、320.8亿元，其中2017年海外市场收入同比暴涨250%。

这也是《瑞典日报》网站将小米的新闻放在首页的原因之一。此前，小米的手机多在中国销售，两三年前的海外扩展还仅是印度等国家，但在近一年，他们开始加速欧洲的拓展。昨天，小米公司高级副总裁王翔发布微博表示，他们将于今年5月底进入法国和意大利。

《瑞典日报》是采用瑞典文的报纸媒体，创刊于1884年，因在编排方面类似英国的《泰晤士报》，有“瑞典泰晤士报”之称，读者主要是政府官员、政界人士、工商业者和知识分子。（晓光）