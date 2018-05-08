Google I/O开发者大会前瞻：主角依然是无处不在的AI

一年一度的Google I/O开发者大会将在北京时间5月9日凌晨1点召开，举办地依旧是谷歌总部、风景优美的美国加州山景城。新浪科技的驻美记者@鄭峻 也会依旧前方现场，带来第一手报道。

对不能亲临的现场的人来说，新浪科技还会在微博，手机，PC三大平台，通过视频、图文直播，以及全面的专题报道等多种形式进行报道。

在开始之前，我们先来热身一下，了解谷歌可能会有什么新品放出。

Android P

谷歌的最新版的Android系统肯定不会缺席，没任何悬念。

上一个安卓版本“奥利奥”对安卓系统进行了结构调整，据说这次会更重视“面子”——也就是对视觉元素和UI界面改进。

Android P系统没啥悬念

谷歌3月初就已经对外展示过开发者预览版，除了隐私保护更严密，还有简化设计语言以及菜单，以及一些细微变化，例如边栏和设置界面的改进。

另外还有些跟iPhone X有关：谷歌的系统会官方支持刘海屏，这个缺口设计将意味着更多的Android手机在手机顶部有空间安装摄像头和其他传感器，从而支持新的功能，帮助Android设备制造商跟上苹果类似的技术，按供应链的说法，年底就会有带有结构光元件（就是苹果面部解锁的核心技术）的安卓手机放出了。系统提前准备也算靠谱。

苹果的刘海儿屏曾被很多对手吐槽

但我们相信，开发者大会不太可能有Pixel手机硬件新品，那是秋季9或10月的事了。

Wear OS

谷歌自己的智能手表系统，曾叫Android Wear。曾经火过一阵，最近有点凉，连摩托罗拉这样的厂商都不更新硬件了。

但这并不意味着谷歌已经放弃了，据说Android Wear会跟其他生态（其实就是iOS）做更好的融合，给安卓手表厂商更多机会。

Wear OS的智能表最近并不太受欢迎

Wear OS系统之前与Andorid P一起推出了预览版，大幅提升了电池续航，还做了一些UI改进。但谷歌更想做的肯定是将自己的AI元素，就是谷歌助手引入到智能表里面。

Chrome OS

它本事基于Linux的操作系统，在Google I/O将是更新的好时机。根据外媒Chrome Unboxed的说法，搜索巨头已经悄悄地在Chrome系统中开发了一段时间Linux应用程序兼容性，并且这个功能最近也发到了Chrome OS开发者手里——官方描述是“在 Chromebook上运行Linux工具、编辑器和IDE ”。

ChromeBook是一个基于浏览器的操作系统

这意味着啥？ 原本的基于网络和Chrome浏览器的Chrome Book笔记本，可能兼容其他平台的应用程序。传统电脑用户可能对此无感，但对Chrome OS来说，它就有潜力成为一个平台，Chrome OS此前已支持运行Android应用，如今又支持Linux应用的话，兼容性会再提升。所以，就差Windows应用了？

Andorid Auto车载系统

谷歌自己的车载系统Android Auto近期很平静，虽然已经推出了几年时间，但在汽车这行，显然远不如客厅里（Google Home）那么强势。

安卓的车载系统

最近Android Auto增加了对Pixel和Nexus设备的无线支持，今年1月，谷歌还宣布谷歌助手很快也可以用于支持Android Auto的语音功能，所以这次谷歌自己的车载系统搭上自己的AI语音助手已经没啥悬念，虽然比Siri来得晚，但谷歌助手的靠谱程度和口碑都比Siri好。

Google Assistant（以及对应的硬件）

Google Assistant，也就是谷歌助手已经成为（国外）用户心中最好的人工智能助理，应该不会有啥大变化了。让它更聪明是肯定会的，但这是后台工作。开发者大会上能说的可能更多是跟N家手机厂商合作这种，LG的新品G7 ThinQ就搭载了Google Assistant。 而谷歌自己，也会在Google Home智能音箱新品上加上它，它是谷歌AI野心的外在体现，

Google Assistant语音助手

AI

至少几年内，AI都将是Google I/O不能缺少的主角，这将依然是一场围绕AI的大会。只不过人工智能看不到也摸不着，对一般用户来说不能像手机那样痛快的跑个分就难以理解，没法衡量它相比去年又聪明到什么程度。

所以谷歌只能用Pixel手机的拍照功能（（AI拍照），或基于语音和文本的谷歌助手、谷歌翻译、Google Lens图像识别等能被肉眼观察到的方式来体现。 Google I/O的主题演讲或许不如苹果的WWDC那么条理清楚，但给手机用的Android，电脑用的Chrome OS，或是手表汽车的相关系统软件都不会缺席，AI则是串起他们的主线。

（晓光）