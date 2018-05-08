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Google I/O开发者大会前瞻：主角依然是无处不在的AI

Google I/O开发者大会前瞻：主角依然是无处不在的AI
2018年05月08日 09:27 新浪数码
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　　一年一度的Google I/O开发者大会将在北京时间5月9日凌晨1点召开，举办地依旧是谷歌总部、风景优美的美国加州山景城。新浪科技的驻美记者@鄭峻 也会依旧前方现场，带来第一手报道。

　　对不能亲临的现场的人来说，新浪科技还会在微博，手机，PC三大平台，通过视频、图文直播，以及全面的专题报道等多种形式进行报道。

　　在开始之前，我们先来热身一下，了解谷歌可能会有什么新品放出。

　　Android P

　　谷歌的最新版的Android系统肯定不会缺席，没任何悬念。

　　上一个安卓版本“奥利奥”对安卓系统进行了结构调整，据说这次会更重视“面子”——也就是对视觉元素和UI界面改进。

Android P系统没啥悬念Android P系统没啥悬念

　　谷歌3月初就已经对外展示过开发者预览版，除了隐私保护更严密，还有简化设计语言以及菜单，以及一些细微变化，例如边栏和设置界面的改进。

　　另外还有些跟iPhone X有关：谷歌的系统会官方支持刘海屏，这个缺口设计将意味着更多的Android手机在手机顶部有空间安装摄像头和其他传感器，从而支持新的功能，帮助Android设备制造商跟上苹果类似的技术，按供应链的说法，年底就会有带有结构光元件（就是苹果面部解锁的核心技术）的安卓手机放出了。系统提前准备也算靠谱。

苹果的刘海儿屏曾被很多对手吐槽苹果的刘海儿屏曾被很多对手吐槽

　　但我们相信，开发者大会不太可能有Pixel手机硬件新品，那是秋季9或10月的事了。

　　Wear OS

　　谷歌自己的智能手表系统，曾叫Android Wear。曾经火过一阵，最近有点凉，连摩托罗拉这样的厂商都不更新硬件了。

　　但这并不意味着谷歌已经放弃了，据说Android Wear会跟其他生态（其实就是iOS）做更好的融合，给安卓手表厂商更多机会。

Wear OS的智能表最近并不太受欢迎Wear OS的智能表最近并不太受欢迎

　　Wear OS系统之前与Andorid P一起推出了预览版，大幅提升了电池续航，还做了一些UI改进。但谷歌更想做的肯定是将自己的AI元素，就是谷歌助手引入到智能表里面。

　　Chrome OS

　　它本事基于Linux的操作系统，在Google I/O将是更新的好时机。根据外媒Chrome Unboxed的说法，搜索巨头已经悄悄地在Chrome系统中开发了一段时间Linux应用程序兼容性，并且这个功能最近也发到了Chrome OS开发者手里——官方描述是“在 Chromebook上运行Linux工具、编辑器和IDE ”。

ChromeBook是一个基于浏览器的操作系统ChromeBook是一个基于浏览器的操作系统

　　这意味着啥？ 原本的基于网络和Chrome浏览器的Chrome Book笔记本，可能兼容其他平台的应用程序。传统电脑用户可能对此无感，但对Chrome OS来说，它就有潜力成为一个平台，Chrome OS此前已支持运行Android应用，如今又支持Linux应用的话，兼容性会再提升。所以，就差Windows应用了？ 

　　Andorid Auto车载系统

　　谷歌自己的车载系统Android Auto近期很平静，虽然已经推出了几年时间，但在汽车这行，显然远不如客厅里（Google Home）那么强势。

安卓的车载系统安卓的车载系统

　　最近Android Auto增加了对Pixel和Nexus设备的无线支持，今年1月，谷歌还宣布谷歌助手很快也可以用于支持Android Auto的语音功能，所以这次谷歌自己的车载系统搭上自己的AI语音助手已经没啥悬念，虽然比Siri来得晚，但谷歌助手的靠谱程度和口碑都比Siri好。

　　Google Assistant（以及对应的硬件）

　　Google Assistant，也就是谷歌助手已经成为（国外）用户心中最好的人工智能助理，应该不会有啥大变化了。让它更聪明是肯定会的，但这是后台工作。开发者大会上能说的可能更多是跟N家手机厂商合作这种，LG的新品G7 ThinQ就搭载了Google Assistant。  而谷歌自己，也会在Google Home智能音箱新品上加上它，它是谷歌AI野心的外在体现，

Google Assistant语音助手Google Assistant语音助手

　　AI

　　至少几年内，AI都将是Google I/O不能缺少的主角，这将依然是一场围绕AI的大会。只不过人工智能看不到也摸不着，对一般用户来说不能像手机那样痛快的跑个分就难以理解，没法衡量它相比去年又聪明到什么程度。

　　所以谷歌只能用Pixel手机的拍照功能（（AI拍照），或基于语音和文本的谷歌助手、谷歌翻译、Google Lens图像识别等能被肉眼观察到的方式来体现。 Google I/O的主题演讲或许不如苹果的WWDC那么条理清楚，但给手机用的Android，电脑用的Chrome OS，或是手表汽车的相关系统软件都不会缺席，AI则是串起他们的主线。

　　（晓光）

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