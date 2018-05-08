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苹果网页版Apple Pay现可在国内使用仅限iOS用户

2018年05月08日08:04  IT之家   收藏本文     

　　早在2016年的苹果WWDC大会上，苹果就推出了网页版的Apple Pay，不过中国用户在近日才享受到这项服务，据报道，目前中国区的iOS用户已经可以在移动端的Safari浏览器上使用Apple Pay了，想要使用这项功能首先设备必须是兼容Apple Pay的iPad或者iPhone设备，并且需要运行iOS 11.2以上版本。

　　Apple Pay网页版实际上是网页与手机联动的，用户可以在Apple Pay认证的网页上购物然后选择Apple Pay付款，网页会将支付信息转到到iPhone或者Apple Watch上进行确认付款操作，用户直接通过TouchID认证即可付款。

　　早在2016年的WWDC大会上，苹果称将率先在美国、中国、加拿大、新加坡等地上线，但是不知道是因为什么原因，让苹果一直推迟到近期才上线。

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文章关键词： 苹果Apple Pay

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