分析师：苹果也要出三镜头手机了 不过是明年

如果iPhone有三镜头，大概这样

新浪手机讯 5月8日上午消息，元大证券（Yuanta Securities）分析师Jeff Pu发表研究报告称，苹果很可能在明年下半年推出至少一款带有后置三镜头的iPhone。

该报告没有提供任何额外的细节，但《经济日报》上个月的一份报道也显示，新iPhone的相机系统将有一个6P镜片的镜头设计，最高可达5倍的光学变焦，以及至少1200万像素的镜头。

光学变焦才是关键，因为手机机身厚度限制，不可能像相机那样采用镜头移动拉伸方式变焦，手机厂商们为了兼顾厚度，稳定性，又要光学变焦，都采用的是多镜头设计。iPhone 7 Plus、iPhone 8 Plus和iPhone X等机型都是双镜头，支持2倍光学变焦。

第三个镜头的加入很可能会使iPhone首次实现3倍光学变焦，既用户可以将取景器中的图像放大到3倍，而不会像数码变焦那样用“拉伸”的方式降低图像质量。

说起三镜头，我们不能不提华为的P20 Pro，它是第一个采用三镜头后置摄像头系统，包括一个4000万像素的镜头，一个2000万像素的单色镜头，以及一个800万像素的远焦镜头，这种组合加上华为的软件优化，给拍照带来很大提升。一些外媒记者表示，他更喜欢P20 Pro的摄像头，而不是iPhone X和Galaxy S9。

华为P20 Pro在拍照方面做得很好

三镜头的iPhone很可能是为苹果公司为最高级别iPhone保留的功能，所以如果准确的话，这款手机可能在2019年9月发布。2018年应该不会有变化，此前凯基证券（KGI）分析师郭明琪（Ming-Chi Kuo）也预告说，今年iPhone X依然是双镜头，摄像头系统没有重大变化。（晓光）