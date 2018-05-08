你从哪一款入的坑？三星Galaxy S经典回顾

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回顾过去，从最初的Galaxy S到现在的三星Galaxy S9|S9+，三星的数字系列已经走过了9个年头，从设计的借鉴到如今双面玻璃的全视曲面屏，工业设计在不断提升，而硬件配置一直堪称安卓阵营的标杆。

作为安卓阵营下最稳定的巨头，三星见证了摩托罗拉的没落，也见证了华为、小米等新兴品牌的崛起。可三星依旧在那里，依旧是安卓阵营下最富有创造力的巨头。回顾S系列这些经典的作品，可能一张壁纸都会引不少回忆。承载了太多人的记忆，S系列也将会为更多人带来更好的产品，越走越远。

1.2010年3月23日，三星Galaxy S发布，并推向了全球110多个国家。这也是三星S系列辉煌的开始。

三星Galaxy S搭载 1 GHz Hummingbird处理器，8-16GB内置闪存，4寸480×800像素Super AMOLED触控屏幕，并配备了与iPhone圆形Home键截然不容的方形按键。后置五百万像素相机，前置30万像素相机。运行Android 2.1系统。

三星Galaxy S一出即成为iPhone的强劲对手，尽管初代产品也曾存在功耗大等问题，但瑕不掩瑜，广大的消费者还是在万机丛中感受到了三星Galaxy S系列独特魅力。

2.2011年2月13日，Galaxy S II成为三星里程碑式的产品，六个月出货量达1000万，两年出货量4000万！

三星Galaxy S II搭载了一颗1.2GHz的Exynos 4210双核处理器，并配备高达1GB的内存（RAM）及16GB的内置存储空间，运行Android 2.3.4操作系统。三星Galaxy S II内置800万像素摄像头，支持全景拍摄；视频拍摄能力也非常强悍，能够支持1080P的高清视频录制，这也是当时手机中规格最高的视频拍摄能力了。

三星Galaxy S II各方面的表现都非常出色，无论是屏幕还是硬件性能，在当时都达到了无可挑剔的地步，将当时最强大的硬件配置放入当时最薄的手机里。

3.2012年5月3日，三星Galaxy S3发布，未上市就收获了900万的预订量。三星Galaxy S3决定进行区别于iPhone的设计，外观首次采用了“鹅卵石”式的圆润设计，按键则不再方正而变得狭长。

三星Galaxy S3采用4.8英寸720P显示屏、16：9的HD Super AMOLED屏幕、四核Exynos 4412处理器、800万摄像头、2100毫安时的电池，安兔兔跑分首次突破“万”的界限，运行。相机功能的优化上则更显亮点，20张连拍、人脸识别、自动对焦、多风格拍照等等皆为当时的最高水平。首次加入了S Voice语音助手、眼部识别等多维度的功能。

三星Galaxy S3一方面是硬件上的领跑智能手机市场，猎户座Exynos 4412绝对是当时最为强劲的CPU之一，另外一方面则是三星一改以往风格，专心投入于软件研发上的专注，在S3上率先实行“软件重心化”的战略思想，且不说S Voice、Pop Up Play、Smart stay等的实用性能达到高标准，但创新式的设计却已先让人折服几分，如今来看，不得不感叹三星当时的眼光。

4.2013年3月14日，三星Galaxy S4发布，成功打破了多项手机销量纪录。还创下了2个月2000万销量的最快纪录。

三星Galaxy S4使用了4.99英寸1080P分辨率显示屏，并如约的带来了三星自家Exynos 5 Octa八核处理器。配备4.99英寸屏幕，首次加入窄边框设计，视觉冲击力十足。该机搭载1300万像素索尼Exmos镜头， 暗光和夜镜成像突出。 系统基于最新Android 4.2.1定制，延续了TouchWiz界面，早在S4三星就开始添加对面部状态及手势等多功能的支持，希望打造人性化的系统。

在当时，市面上唯一能与iPhone5抗衡并撑起Android一片天的厂商只怕也只非三星莫属，在三星Galaxy S4上我们看到足够强劲的硬件配置，主打人性化的新颖系统，并且融合了样大屏的操作特性，三星Galaxy S4六个月出货量高达4000万部，一时风头无二。

5.2014年2月24日，三星Galaxy S5发布，其硬件之强大，甚至全面领先于之后才发布的竞品。

三星Galaxy S5使用的是5.1英寸1080p Super AMOLED屏幕，搭载骁龙801处理器，辅以2GB RAM+2800mAh的大容量电池，保证了使用时间，前置210万像素摄像头，后置1600万像素镜头，支持录制4K视频，前置指纹识别，并支持IP67级别防水防尘。

三星Galaxy S5无疑是硬件的巅峰配置，但是外观的设计以及不佳的手感令部分消费者望而却步，也为接下来三星大刀阔斧的设计上的改革埋下了伏笔。

6.2015年3月1日，三星Galaxy S6|S6 edge发布。三星将设计和创新实现了完美结合，双面玻璃与金属中框的首次结合，超薄机身的全新登场，也让三星手机的设计再上一层楼。双曲面屏幕的首次亮相也是令人惊叹。

三星Galaxy S6|S6 edge搭载的是三星Exynos 7420 八核 2.1GHz处理器，3Gb大RAM，正面是5.1英寸的HD Super AMOLED屏幕，下方配备了一颗按压式的指纹识别Home键，前置500万，后置则采用1600万像素F/1.9大光圈摄像头。除此之外，拥有快速充电、无线充电、4G Cat6、心率识别等诸多创新功能，硬件上几乎无可挑剔。堆砌这么多硬件，厚度只有不到7mm。系统方面则是基于Android 5.0，添加了S 助手功能。

三星S6|S6 edge无论是在硬件配置还是在外观设计各方面的确都表现不俗，汇集自家全产业链的优势来打造一款旗舰，无论是原本的硬件优势，还是工业设计都在S6|S6 edge汇集到了当时的巅峰，即使放在今天这款旗舰的颜值比起大多数手机也是不遑多让。

7.2016年2月21日，三星Galaxy S7|S7 edge发布。除了保持了S6|S6 edge的高颜值以及高性能，更是带来了一系列实用功能的更新。该系列“叫好又叫座”，在国内实现了口碑和销量双丰收。

三星Galaxy S7|S7 edge采用骁龙820处理器，搭载AMOLED屏幕，支持息屏显示。后置1200万像素F1.7摄像头，磨平了凸起摄像头带来的不变。搭载基于原生Android 6.0深度定制的三星自家TouchWiz系统，更是附带了IP68级别防水功能，实用性大大提高。把Samsung Pay带入大陆。

总的来说，三星GALAXY S7 edge更像是三星GALAXY S6的全面升级版版本，并且带来了更便宜的价格，它的颜值、拍照都相对苹果iPhone更优秀。三星GALAXY S7 edge保障了上一代的优点之外还进行了小优化，尤其新增了防水功能，是非常棒的选择。

8.2017年3月9日，三星Galaxy S8|S8+发布，三星S系列转变为一大一小的搭配，并带来了全新的全视曲面屏采用设计，是三星最全面最具设计感的旗舰，并掀起了全球的全面屏狂潮。

三星Galaxy S8|S8+采用骁龙835处理器，配备5.8/6.2 寸Super AMOLED显示屏，下方设置虚拟Home键，并模拟真实按键手感。搭载1200 万像素，F/1.7的摄像头，辅以三星的算法，效果在当时傲视群雄。采用基于Android 7.0的Samsung Experience 8.1系统，并将指纹，虹膜和人脸识别同时应用到手机中，使安全性和便捷性得到了均衡的保障；人工智能助手Bixby亮相，支持多窗口功能， IP68级别防水。

三星Galaxy S8|S8+无疑是三星历史上乃至整个手机史上里程碑式的产品，除了全视曲面屏这样开启新时代的设计以外，它基本整合了整个供应链里最强的零部件。而单季度两千万台的销量，也正是Galaxy S8|S8+历史地位最好的证明。

9.2018年2月25日，三星Galaxy S9|S9+系列发布，延续了S8系列的产品外观设计，三星Galaxy S9|S9+系列在硬件进行了升级，主要对拍照进行了大幅升级，可变光圈和动态萌拍的加入，进一步提升了拍照的乐趣。

三星Galaxy S9|S9+仍采用5.8英寸Super AMOLED全视曲面屏，“额头”和“下巴”的进一步收窄再一次提升了屏占比。采用骁龙845处理器，后置1200万像素摄像头（S9+为双摄），附加了凝时拍摄（960fps）、动态萌拍、F1.5/F2.4智能可变光圈、后置摄像头1200万像素全双核疾速对焦等功能，目前尚是拍照最强的手机之一。指纹位置的重新设计使其使用更为舒适。

全新的三星Galaxy S9|S9+在各个方面均有着不同程度的升级与创新，包括机身的抗摔度、耐久性、拍照的可玩性、屏幕与扬声器带来的优异视听体验，还有更快速流畅的运行处理速度。可以说三星Galaxy S9系列又一次提升了手机总体性能的基准水平，是一款不可多得的产品。

总结起来，纵使全球市场起起落落，三星Galaxy S系列一直凭借其出色的嗅觉，过硬的供应链整合，精致的工业设计，永不止步的创新精神为我们带来了一部又一部软硬件皆为典范的旗舰机型，一直稳坐安卓阵营霸主的位置，与他的老对手iPhone的每一次对决都十分精彩。三星Galaxy S系列中的精彩之作即使拿到现在也颇令人惊艳，但是这还远远不是终点，希望三星可以继续发扬自己的优势，在愈加凶险的前路之上，披荆斩棘，为我们带来更多惊艳之作。（文中部分图片引自PhoneArena）