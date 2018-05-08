三星屏下指纹专利曝光 或用于Galaxy Note 9

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据外媒报道，日前一份三星提交的屏下指纹识别专利曝光。根据专利显示，该指纹识别模块隐藏于显示屏的下方，其位置与vivo x21屏幕指纹识别版类似。屏下指纹识别的原理在于，当手指接触屏幕时，OLED屏幕发出的光线将穿透盖板并将指纹纹理照亮，指纹反射光线穿透屏幕到达传感器，形成指纹图像来进行识别。

之前有消息称，三星正在计划将屏下指纹识别技术加入其下一代旗舰手机三星Galaxy Note 9上。并且对于屏下指纹识别，三星为了量产的顺利，准备了三种屏下指纹识别的方案。而且三星可能将会采用其中Synaptics提供的方案。Synaptics公司成立于1986年，是笔记本触控面板的OEM供应商，并且在2013年通过收购指纹识别传感器制造商Validity Sensors的方式进入指纹识别市场，vivo X20屏幕指纹版全球首发量产的屏下指纹识别技术就是Synaptics提供。

据此前的曝料，三星Galaxy Note 9或将采用6.4英寸的曲面全面屏，并搭载4000mAh大容量电池。并且会有高通骁龙845平台+6GB运行内存的组合，与Galaxy S9不同的是，此次，三星Galaxy Note 9的重点将放在Note系列的经典设计S Pen上。更多的详情，请继续关注我们带来的后续报道。