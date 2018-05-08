新浪手机> 新机曝光 > 正文

三星屏下指纹专利曝光 或用于Galaxy Note 9

三星屏下指纹专利曝光 或用于Galaxy Note 9
2018年05月08日 07:49 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　本文来自IT168

　　据外媒报道，日前一份三星提交的屏下指纹识别专利曝光。根据专利显示，该指纹识别模块隐藏于显示屏的下方，其位置与vivo x21屏幕指纹识别版类似。屏下指纹识别的原理在于，当手指接触屏幕时，OLED屏幕发出的光线将穿透盖板并将指纹纹理照亮，指纹反射光线穿透屏幕到达传感器，形成指纹图像来进行识别。

　　之前有消息称，三星正在计划将屏下指纹识别技术加入其下一代旗舰手机三星Galaxy Note 9上。并且对于屏下指纹识别，三星为了量产的顺利，准备了三种屏下指纹识别的方案。而且三星可能将会采用其中Synaptics提供的方案。Synaptics公司成立于1986年，是笔记本触控面板的OEM供应商，并且在2013年通过收购指纹识别传感器制造商Validity Sensors的方式进入指纹识别市场，vivo X20屏幕指纹版全球首发量产的屏下指纹识别技术就是Synaptics提供。

　　据此前的曝料，三星Galaxy Note 9或将采用6.4英寸的曲面全面屏，并搭载4000mAh大容量电池。并且会有高通骁龙845平台+6GB运行内存的组合，与Galaxy S9不同的是，此次，三星Galaxy Note 9的重点将放在Note系列的经典设计S Pen上。更多的详情，请继续关注我们带来的后续报道。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有