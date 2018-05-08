Build 2018综述:左手Azure右手365 微软喜提未来战略

新浪数码讯 5月7日凌晨消息，昨夜微软Build 2018拉开帷幕，没有硬件层面上的惊喜，更多的是对未来战略的梳理。简而言之，微软整体业务向AI和云应用平台的转移明显。在移动设备复杂化的时代，想依靠云平台做一次超车。

一、AI：首先是个道德问题

如预料一般AI作为开头菜被端上场，相比较不少公司大谈语音语音识别和智能识图，微软的理念更偏重“人文”。纳德拉表示，微软关注问题的三个方面，首先是隐私，隐私是一项人权。他说，微软非常重视用户隐私，也在极力确保用户数据的安全。他赞同欧洲GDPR法规的隐私准则，但表示这项工作尚未完成。

微软关注的三个方面

第二点是责任，网络安全是微软关注的第二个“支柱”。“我们需要在整个科技行业中承担集体责任，以保持世界的安全。” 微软正在与活动和其他团体合作，以“确保我们的民主进程”，纳德拉表示。

第三是AI道德， 纳德拉认为，“我们不仅要问自己，计算机可以做什么，而且要问应该做些什么。”他提出了微软建立了内部的道德委员会，该委员会关注其人工智能方面的努力，但没有提及上个月其AI人员发表的演讲，称其公司已经拒绝了基于道德问题的人工智能业务。

他呼吁“隐私AI”，认为这将让AI在海量数据集合以及隐私权保持一致的事实之间取得平衡。

二、以Azure为基础，把AI细化，服务合作伙伴

把微软AI计划具象化的是Azure，作为一个旗下服务囊括了网站、虚拟机、云服务、移动应用服务、大数据支持以及媒体功能支持的云平台，Azure可以把AI的功能更细节化和打包处理化。譬如Azure AI下的语音语意识别。

不少国产智能机都用到了Azure AI的翻译技术

早在2016年，AI就在语音识别上达到了和人类相同的水平。而在1月，阅读和语义识别也达到了80%以上的准确率。而技术以外，微软更多在思考把AI技术更好地商业化。以目前的合作看，Azure AI已经用于包括可口可乐、宝马、Twitter、毕马威等多个品牌上。

甚至华为和小米的翻译技术也都有用到Azure AI。

为了达到这一目标，微软正在为其开发人员推出新的“语音设备SDK”和参考套件。他还准备宣布Azure项目版Kinect。

加速硬件的开发

微软宣布了其在AI智能对话方面的突破。纳德拉认为，“聊天方面的AI需要新的应用程序，开发人员需要构建真正适合其业务的机器人和代理，而不是采用现成的技术并将其放入应用程序中。”

基于这一出发点，微软正在为对话机器人推出“100多种新功能”，譬如定制语音和个性回复，客户数据可以用来为这些机器人提供动力。就像Skype或Cortana可以构建属于自己的数据并与相应的渠道相关联。

低时延的特性

纳德拉表示，微软将和高通在今年共同推出一款家用安防摄像头，这款产品部署了微软AI模型，可在本地进行交互和计算，同时云端可时时更新微软AI模型，从而更好地辨别警报情况。

Azure IoT同样是将技术商业化的另一个例子。大疆将在今年为旗下无人机推出Window 10 SDK，开发者可应用微软开发工具为大疆无人机开发软件，将无人机数据应用在农业等方面。

大疆无人机将接入微软Azure IoT Edge服务

微软Azure IoT Edge同样将应用在大疆无人机上，系统中的微软AI模型可让整个计算的过程更加智能。

纳德拉补充道，过去一年中包括施耐德、星巴克等超过230个企业将Azure IoT Edge应用到了超过2000个领域上。Azure Edge在全球有超过50个团队的部署，并有超过90亿个计算节点。

三、Microsoft 365：一切都在开源的基础上进行

作为当今泛数码领域的一份子，PC系统不再是一切的核心，跨设备的操作体验甚至成为了此前微软份额减少的原因之一，更遑论云处理平台本身就要求更高的兼容性。也因此，开放性成了开场发布会的另一个关键词。

比如我们最关心手机与PC端的同步问题，微软在会上宣布推出了Your Phone App，这是一款支持从PC端访问短信、照片和通知的软件，并且还可以将手机里的照片快速拖进PC端的文档里。

这种逻辑贯穿在整合推出的Microsoft 365身上。更新后的Microsoft 365将升级多设备协作体验，微软小娜（Cortana）将作为工作助手，并且将和其他语音助手进行互补协作。

Microsoft 365的设计理念将中心从设备转换为人。现在在不同设备间，都可以使用微软的Office 365服务。举例来说，在苹果Macbook上未完成的工作，可通过365继续在Android手机上完成。

纳德拉举例，现在你可以在早上用手机查看Outlook邮件看今天事件安排、开车时直接用中控中的Skype进行远程会议、到公司后用电脑上的Word写档案、下午再通过工作站与同事讨论工作。

关于多平台协作

他补充道，现在微软小娜将作为统筹工作上事件的助手形式，出现在Microsoft 365服务中。除了规划时间表、收发邮件等基本功能外，它还将与其他语音助手进行协作。

会上微软公布了与亚马逊Alexa的合作细节，现在你可以在微软电脑和亚马逊Echo音箱中，同时唤醒小娜和Alexa两个语音助手。小娜用于工作，Alexa用于查看地图、叫出租等生活服务。

四、现场有意思的两个小展示

虽然微软在以往Build开发者大会上也有不少有意思的现场展示，但这次的两个听起来似乎显得话题性格外足：一个是现场小品展示办公生活，一个是跨系统云平台编程。后者被我们频道编辑笑成：防止两名程序员打架开撕、血溅当场的好手段。

不过微软准备这两个环节自然不是无的放矢，微软在现场多次强调：几个技术的混用，会提升工作效率。所以这场“小品”就是对这一说法的佐证。

现场模拟会议的小品

在现场微软展示了一个“场景小品”：利用语音预定会议室，和会议室的语音系统交互；利用AI语音记录会议（智能识别不同的人说的不同的话）、智能识别专业术语；智能共享相关文件。

PC和安卓手机的互联

在这个小品中，还有安卓手机和Win 10电脑的互动，比如你可以用电脑直接回复手机联系人的短信，并且还能打开你手机上的通知，在电脑上预览。

混合现实的利用也出现在小品当中——更好地理解会议中提到的远程资料。

现场跨系统云端同步编程，同样是一个展现利用新技术能如何提高生产力的例子。

跨平台云端编程了解下

微软在现场展示了Visual Studio。利用微软Teams协作，团队成员可以实时编辑彼此的代码；另外这一操作支持跨系统，无论是Win还是Mac OS均可以在同一平台统一远程操控。在现场，微软还模拟了这一体验，堪称现场编程教学。

具体到使用环节，Visual Studio Live Share现在可供下载，而且它对于当前的Visual Studio开发人员是免费的。

在这个环节微软还顺手再秀了一把开源，微软在Build 2018开发者大会上宣布将会和GitHub合作。后者是一个广泛使用的代码库，开发人员用它来在软件开发团队或开源社区之间共享代码。

五、混合现实的一小次升级

2016-2017年是VR和AR的大热之年，不过落地之路似乎不那么顺畅。去年秋天微软推出Windows混合现实（Mixed Reality），有所响应的厂商并不甚多，推出新品的价格也在一路跳水。

不过这并不妨碍微软在发布会上继续提到混合现实，毕竟这是提高生产力的手段之一。

混合现实的多场景应用

微软为混合现实准备的两个应用为Microsoft Remote Assist和Microsoft Layout，两者的使用场景基本定位是工厂和研发。在现场微软针对这两个应用做了视频展示，Remote Assist允许一线员工通过Hololens和其他设备访问专家来诊断问题。

而谈到Microsoft Layout，则允许用户设计空间；你可以实时做设计，并且反馈到现实的空间，借此能够快速对设计方案做反馈。

写在最后的总结：显然在后PC时代，微软对转型做了全面思考。依托AI、云平台处理，微软试图成为新时代的平台和解决方案服务商。把后台做好留给企业；而企业则去完成面对用户的操作对接。也因此，各个层面的开源变得势在必行。

而如果非要说好坏的话，至少在格局上要比单纯倚靠硬件高了许多。(王迪)