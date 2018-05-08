微软Build 2018展示Visual Studio功能:跨系统云编程

新浪科技讯 5月8日凌晨消息，微软Build 2018开发者大会在今天正式来开帷幕。很明显整场发布会被分为了上下两个部分，上半场如果说是聊一些技术实现和愿景，那下半场就应该说是实战说明了。

跨平台云端编程了解下

微软在现场展示了Visual Studio，利用微软Teams协作，团队成员可以实时编辑彼此的代码；另外这一操作支持跨系统，无论是Win还是Mac OS均可以在同一平台统一远程操控。在现场，微软还模拟了这一体验，堪称现场编程教学。

具体到使用环节，Visual Studio Live Share现在可供下载，而且它对于当前的Visual Studio开发人员是免费的。

开源是微软在下半场释放的另一个信号，微软在Build 2018开发者大会上宣布将会和GitHub合作。后者是一个广泛使用的代码库，开发人员用它来在软件开发团队或开源社区之间共享代码。Scott和Jason正在谈论微软和开源的真正优秀的东西。微软现在表示自己是GitHub上最大的开源公司贡献者。(王迪)