微软Azure AI技术：华为和小米等手机内置翻译都靠它

新浪科技讯 5月8日凌晨消息，微软Build 2018开发者大会在今天正式来开帷幕。显然AI是今天最大的话题，当然这一切都在Azure的大框架下；譬如Azure AI下的语音语意识别。

不少国产智能机都用到了Azure AI的翻译技术

早在2016年AI就在语音识别上达到了和人类相同的水平。而在一月，阅读和语义识别也达到了80%以上的准确率。而技术以外，微软更多在思考把AI技术更好的商业化。以目前的合作看Azure AI用于包括可口可乐、宝马、Twitter，毕马威等多个品牌。

甚至华为和小米的翻译技术也都有用到Azure AI。

为了达到这一目标，微软正在为其开发人员推出新的“语音设备SDK”和参考套件。 他还准备宣布Azure项目版Kinect。

加速硬件的开发

微软宣布了其在AI智能对话方面的突破。纳德拉认为“聊天方面的AI需要新的应用程序，开发人员需要构建真正适合其业务的机器人和代理，而不是采用现成的技术并将其放入应用程序中。”

基于这一出发点，微软正在为对话机器人推出“100多种新功能”，譬如定制语音和个性回复，客户数据可以用来为这些机器人提供动力。就像Skype或Cortana可以构建属于自己的数据并于相应的渠道相关联。

低时延的特性

最后，低时延是一个新的特征，这一方面的提升让高精度和大吞吐的AI计算成为可能。（王迪）