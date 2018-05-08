微软Build 2018开幕 纳德拉:世界看起来像超级计算机

新浪科技讯 5月7日晚间消息，微软Build 2018开发者大会在今晚正式来开帷幕。在会上微软负责开发者拓展工作的Charlotte首先讲了在程序员拓展上的成绩，随后微软CEO纳德拉上台公布了一些宏观的经验。

在拓展上的各个方面

AI是纳德拉在开场分享的话题，其表示目前世界看起来越来越像一台超级计算机。

纳德拉表示，微软关注问题的三个方面，首先是隐私，隐私是一项人权。他说，讨论用户如何拥有数据权利和控制权。 他赞同欧洲GDPR法规的隐私准则，但表示这项工作尚未完成。

微软关注的三个方面 微软关注的三个方面

第二点是责任，网络安全是微软关注的第二个“支柱”。 “我们需要在整个科技行业中承担集体责任，以保持世界的安全。” 微软正在与活动和其他团体合作，以“确保我们的民主进程”，他说。

第三是AI道德， 纳德拉表示“我们不仅要问自己，计算机可以做什么，而且应该做些什么。” 他提出了微软建立了内部的道德委员会，该委员会关注其人工智能方面的努力，但没有提及上个月其AI人员发表的演讲，称其公司已经拒绝了基于道德问题的人工智能业务。

他呼吁“隐私AI”，认为这将在AI与海量数据集合以及隐私权保持一致的事实之间取得平衡。(王迪)